Зеленский утвердил санкции против Януковича, Азарова и должностных лиц Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях, которые, в частности, коснулись бывшего главы государства Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и других экс-чиновников.

Указ опубликован на сайте офиса украинского лидера. СНБО принял решение об ограничительных мерах 19 марта. Всего в санкционный список попали 27 человек, среди них украинские и российские политики и чиновники, в том числе глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель Госсовета полуострова Владимир Константинов, замглавы Комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник, экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин, глава ЛНР Леонид Пасечник, бывший генпрокурор Незалежной Виктор Пшонка и другие.

Отмечается, что ряд ограничений вводится бессрочно. Санкции подразумевают блокировку активов на Украине, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по стране и прочее. Как уточнил секретарь СНБО Алексей Данилов, ограничительные меры также ввели против бывших милиционеров, которые работают в России, в том числе в Крыму.

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