Зеленский утвердил санкции против Януковича, Азарова и должностных лиц Крыма
Как отмечается, ограничительные меры вводятся бессрочно. Всего в новый санкционный список Незалежной попали 27 человек.
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Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях, которые, в частности, коснулись бывшего главы государства Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и других экс-чиновников.
Указ опубликован на сайте офиса украинского лидера. СНБО принял решение об ограничительных мерах 19 марта. Всего в санкционный список попали 27 человек, среди них украинские и российские политики и чиновники, в том числе глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель Госсовета полуострова Владимир Константинов, замглавы Комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник, экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин, глава ЛНР Леонид Пасечник, бывший генпрокурор Незалежной Виктор Пшонка и другие.
Отмечается, что ряд ограничений вводится бессрочно. Санкции подразумевают блокировку активов на Украине, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по стране и прочее. Как уточнил секретарь СНБО Алексей Данилов, ограничительные меры также ввели против бывших милиционеров, которые работают в России, в том числе в Крыму.
Ранее Зеленский утвердил санкции СНБО против 11 российских компаний. Под ограничительные меры попал, в частности, Российский центр науки и культуры в Киеве (филиал Россотрудничества). Перед этим СНБО также ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Тогда ограничительные меры были введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.
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