Власти США выпустили "более либеральные" правила контактов с Тайванем
В них официальный Тайбэй признаётся важным партнёром в экономике и в области безопасности.
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Госдепартамент США выпустил новые, "более либеральные" правила контактов с представителями Тайваня. Они, как утверждается, отражают "углубление неофициальных отношений" между официальным Вашингтоном и Тайбэем.
"Госдепартамент выпустил новые правила для контактов правительства США с коллегами в Тайване, чтобы поощрить взаимодействие правительства США с Тайванем, которое отражает углубление наших неофициальных отношений", — сказано в заявлении главы пресс-службы Госдепа Штатов Неда Прайса.
Кроме того, сам руководитель пресс-службы Госдепартамента заметил, что в новых правилах Тайвань признаётся "важным экономическим партнёром и партнёром в области безопасности".
"Это новое руководство делает более либеральными правила контактов с Тайванем", — подчеркнул Прайс.
Ранее власти Китая заявили, что полная деградация отношений между КНР и США произошла по вине администрации экс-президента Штатов Дональда Трампа. В Поднебесной также призвали прекратить оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня.
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