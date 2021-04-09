На Украине заявили о невозможности массовой расправы в Донбассе по примеру Сребреницы

Повторения в Донбассе массовых убийств, которые были совершены в Сребренице, невозможно. Об этом заявил украинский вице-премьер Алексей Резников, который также является министром по так называемым временно оккупированным территориям. Он заверил, что Киев силой "освобождать" их не будет.

"Что касается того, возможно ли такое на Украине. Нет, невозможно. Во-первых, Украина не имеет никакого плана по насильственному освобождению тех территорий, потому что мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути", — сказал Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Вторым аргументом он назвал то, что Киев "не может себе допустить" такого, как резня в Сребренице. Резник заявил, что политико-дипломатический путь разрешения ситуации в Донбассе должен и далее обсуждаться в "нормандском формате".

О возможности повторения в Донбассе трагедии Сребреницы заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Напомним, речь идёт о событиях 1995 года, когда город Сребреница перешёл под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем. Там погибло или пропало без вести около 8 тысяч человек из числа мусульман.

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