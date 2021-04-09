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На Украине заявили о невозможности массовой расправы в Донбассе по примеру Сребреницы

Ранее об угрозе такого развития событий заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Поводом для этого послужили подозрения, что Киев рассматривает возможность силового решения проблемы Донбасса.

9 апреля 2021, 20:37
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka

Повторения в Донбассе массовых убийств, которые были совершены в Сребренице, невозможно. Об этом заявил украинский вице-премьер Алексей Резников, который также является министром по так называемым временно оккупированным территориям. Он заверил, что Киев силой "освобождать" их не будет.

"Что касается того, возможно ли такое на Украине. Нет, невозможно. Во-первых, Украина не имеет никакого плана по насильственному освобождению тех территорий, потому что мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути", сказал Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Кремль — о ситуации в Донбассе: Создаётся опасность полномасштабных боевых действий

Кремль — о ситуации в Донбассе: Создаётся опасность полномасштабных боевых действий

Вторым аргументом он назвал то, что Киев "не может себе допустить" такого, как резня в Сребренице. Резник заявил, что политико-дипломатический путь разрешения ситуации в Донбассе должен и далее обсуждаться в "нормандском формате".

О возможности повторения в Донбассе трагедии Сребреницы заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Напомним, речь идёт о событиях 1995 года, когда город Сребреница перешёл под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем. Там погибло или пропало без вести около 8 тысяч человек из числа мусульман.

Отметим, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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