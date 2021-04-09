Стало известно, кому перейдёт титул умершего мужа Елизаветы II

Титул герцога Эдинбургского после смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа временно перейдёт к их первому сыну, наследнику престола принцу Чарльзу. В дальнейшем титул достанется младшему сыну королевской четы графу Уэссекскому Эдварду, однако это произойдёт только после ухода из жизни действующего британского монарха.

Как напомнила газета Evening Standard, такая договорённость была достигнута между членами монаршей семьи свыше 20 лет назад. В 1999 году (после того, как принц Эдвард вступил в брак с Софи Рис-Джонс и получил титул графа Уэссекского) Букингемский дворец выступил с заявлением, что по прошествии времени именно он станет герцогом Эдинбургским.

Отмечается, что сперва предполагалось, что этот титул будет передан по наследству принцу Уэльскому Чарльзу, однако коллегиальным решением королевская семья согласилась, что следующим герцогом Эдинбургским станет именно принц Эдвард. Этот шаг был мотивирован желанием сохранить титул отдельно от короны, а также тем, что младший сын принца Филиппа и Елизаветы II является попечителем программы поощрительных вознаграждений для поддержки молодёжи имени герцога Эдинбургского.

Добавим, что ушедший из жизни принц Филипп был шестым человеком, который носил титул герцога Эдинбургского. Он был учреждён в 1726 году королём Великобритании Георгом V для своего внука Фредерика, будущего принца Уэльского. Этот титул был присвоен мужу королевы Елизаветы II в день бракосочетания с королём Георгом VI.

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