В МИД прокомментировали планы США отправить военные корабли в Чёрное море

Повышенная активность Североатлантического альянса в акватории Чёрного моря осложняет ситуацию в сфере безопасности. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он прокомментировал сообщения о намерении США направить корабли через Босфор.

"Повышенная натовская активность в Чёрном море — это фактор, который осложняет ситуацию в сфере безопасности в Черноморском регионе", — сказал Грушко РИА "Новости".

Он также уточнил, что для оповещения о подобных действиях иностранных кораблей между Анкарой и Москвой существует ряд соответствующих механизмов. Турция и Россия, по его утверждению, находятся в тесном контакте.

Ранее Турция уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Соединённые Штаты на следующей неделе направят два корабля в Черноморье. Они пробудут в акватории до 4 мая.

Авторы