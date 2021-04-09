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В МИД прокомментировали планы США отправить военные корабли в Чёрное море

Александр Грушко считает, что активность НАТО в этом регионе осложнит ситуацию в сфере безопасности.

9 апреля 2021, 19:53

Фото © Twitter / U.S. 6th Fleet

Повышенная активность Североатлантического альянса в акватории Чёрного моря осложняет ситуацию в сфере безопасности. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он прокомментировал сообщения о намерении США направить корабли через Босфор.

"Повышенная натовская активность в Чёрном море — это фактор, который осложняет ситуацию в сфере безопасности в Черноморском регионе", — сказал Грушко РИА "Новости".

Он также уточнил, что для оповещения о подобных действиях иностранных кораблей между Анкарой и Москвой существует ряд соответствующих механизмов. Турция и Россия, по его утверждению, находятся в тесном контакте.

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Ранее Турция уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Соединённые Штаты на следующей неделе направят два корабля в Черноморье. Они пробудут в акватории до 4 мая.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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