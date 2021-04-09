Свернул не туда: опубликованы фото из Пулково, где Як-40 выкатился за полосу
Пассажиров в самолёте не было, да и сам он, если не считать стойки шасси, не получил повреждений.
Самолёт Як-40, который в петербургском аэропорту Пулково выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, отклонился от курса вправо, в результате чего выехал на грунт, проделав в нём глубокую колею. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные Северо-Западной транспортной прокуратурой.
Лайф ранее рассказывал, что Як-40 был без пассажиров. Видимых повреждений у самолёта не нашли, его внимательно обследуют, это видно на фото. Работа аэропорта продолжается в штатном режиме.
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