Свернул не туда: опубликованы фото из Пулково, где Як-40 выкатился за полосу

Самолёт Як-40, который в петербургском аэропорту Пулково выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, отклонился от курса вправо, в результате чего выехал на грунт, проделав в нём глубокую колею. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные Северо-Западной транспортной прокуратурой.