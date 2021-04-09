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Свернул не туда: опубликованы фото из Пулково, где Як-40 выкатился за полосу

Пассажиров в самолёте не было, да и сам он, если не считать стойки шасси, не получил повреждений.

9 апреля 2021, 19:25

Самолёт Як-40, который в петербургском аэропорту Пулково выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, отклонился от курса вправо, в результате чего выехал на грунт, проделав в нём глубокую колею. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные Северо-Западной транспортной прокуратурой.

  • Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
    Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
  • Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
    Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
  • Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
    Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
  • Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
    Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
  • Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
    Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура

Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура

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Лайф ранее рассказывал, что Як-40 был без пассажиров. Видимых повреждений у самолёта не нашли, его внимательно обследуют, это видно на фото. Работа аэропорта продолжается в штатном режиме.

А в Красноярске ранее совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Токио во Франкфурт.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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