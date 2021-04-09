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В Пулково Як-40 выкатился за пределы полосы при посадке

Никто не пострадал, на воздушном судне также при первичном осмотре не были обнаружены повреждения.

9 апреля 2021, 18:58
<p>Демьянчук Александр</p>

Демьянчук Александр

В петербургском аэропорту Пулково самолёт Як-40 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы во время приземления. При этом никто не пострадал, сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, Як-40 был без пассажиров. Видимых повреждений у самолёта не нашли, его внимательно обследуют. Работа аэропорта продолжается в штатном режиме.

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А в Красноярске ранее совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Токио во Франкфурт. На борту находилось 69 пассажиров и девять членов экипажа, никто не пострадал.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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