В Пулково Як-40 выкатился за пределы полосы при посадке

В петербургском аэропорту Пулково самолёт Як-40 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы во время приземления. При этом никто не пострадал, сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, Як-40 был без пассажиров. Видимых повреждений у самолёта не нашли, его внимательно обследуют. Работа аэропорта продолжается в штатном режиме.

А в Красноярске ранее совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Токио во Франкфурт. На борту находилось 69 пассажиров и девять членов экипажа, никто не пострадал.

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