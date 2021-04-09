В Пулково Як-40 выкатился за пределы полосы при посадке
Никто не пострадал, на воздушном судне также при первичном осмотре не были обнаружены повреждения.
Демьянчук Александр
В петербургском аэропорту Пулково самолёт Як-40 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы во время приземления. При этом никто не пострадал, сообщает ТАСС.
Как сообщает агентство, Як-40 был без пассажиров. Видимых повреждений у самолёта не нашли, его внимательно обследуют. Работа аэропорта продолжается в штатном режиме.
А в Красноярске ранее совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Токио во Франкфурт. На борту находилось 69 пассажиров и девять членов экипажа, никто не пострадал.
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