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Москвичи приносят цветы к Посольству Великобритании после смерти принца Филиппа — видео

Люди оставляют букеты прямо у здания дипмиссии. Герцог Эдинбургский скончался на 100-м году жизни.

9 апреля 2021, 18:56

Москвичи приносят цветы к Посольству Великобритании после смерти принца Филиппа. Видео © LIFE

В Москве люди приносят цветы к Посольству Великобритании. Таким образом они хотят почтить память ушедшего из жизни супруга королевы Елизаветы ll герцога Эдинбургского — принца Филиппа.

Москвичи оставляют букеты прямо у здания дипломатической миссии Соединённого Королевства в российской столице.

"Тебя будет очень не хватать": Принц Гарри и Меган Маркл почтили память герцога Эдинбургского Филиппа

"Тебя будет очень не хватать": Принц Гарри и Меган Маркл почтили память герцога Эдинбургского Филиппа

Ранее Лайф писал, что принц Гарри в ближайшее время собирается вылететь из Лос-Анджелеса в Лондон на похороны своего дедушки. Однако пока не известно, составит ли ему компанию супруга Меган Маркл. По некоторым данным, из-за беременности ей необходимо проконсультироваться со своими лечащими врачами.

Экстрасенс предсказала повышение рейтинга Елизаветы ll в связи со смертью её мужа принца Филиппа

Экстрасенс предсказала повышение рейтинга Елизаветы ll в связи со смертью её мужа принца Филиппа

Напомним, сегодня, 9 апреля, стало известно, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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