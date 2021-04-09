Москвичи приносят цветы к Посольству Великобритании после смерти принца Филиппа — видео

В Москве люди приносят цветы к Посольству Великобритании. Таким образом они хотят почтить память ушедшего из жизни супруга королевы Елизаветы ll герцога Эдинбургского — принца Филиппа.

"Тебя будет очень не хватать": Принц Гарри и Меган Маркл почтили память герцога Эдинбургского Филиппа

Ранее Лайф писал, что принц Гарри в ближайшее время собирается вылететь из Лос-Анджелеса в Лондон на похороны своего дедушки. Однако пока не известно, составит ли ему компанию супруга Меган Маркл. По некоторым данным, из-за беременности ей необходимо проконсультироваться со своими лечащими врачами.