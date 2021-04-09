Москвичи приносят цветы к Посольству Великобритании после смерти принца Филиппа — видео
Люди оставляют букеты прямо у здания дипмиссии. Герцог Эдинбургский скончался на 100-м году жизни.
Москвичи приносят цветы к Посольству Великобритании после смерти принца Филиппа. Видео © LIFE
В Москве люди приносят цветы к Посольству Великобритании. Таким образом они хотят почтить память ушедшего из жизни супруга королевы Елизаветы ll герцога Эдинбургского — принца Филиппа.
Москвичи оставляют букеты прямо у здания дипломатической миссии Соединённого Королевства в российской столице.
"Тебя будет очень не хватать": Принц Гарри и Меган Маркл почтили память герцога Эдинбургского Филиппа
Ранее Лайф писал, что принц Гарри в ближайшее время собирается вылететь из Лос-Анджелеса в Лондон на похороны своего дедушки. Однако пока не известно, составит ли ему компанию супруга Меган Маркл. По некоторым данным, из-за беременности ей необходимо проконсультироваться со своими лечащими врачами.
Напомним, сегодня, 9 апреля, стало известно, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин.
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