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СМИ: Принц Гарри вернётся в Великобританию на похороны своего дедушки

Герцог Сассекский собирается проводить в последний путь принца Филиппа, однако пока не известно, составит ли ему компанию супруга Меган Маркл.

9 апреля 2021, 16:07
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

В связи с кончиной принца Филиппа его внук принц Гарри в ближайшее время собирается вылететь из Лос-Анджелеса в Лондон. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.

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По данным издания, герцог Сассекский готов сделать всё для того, чтобы быть вместе с семьёй в такой сложный период. Особенно он хочет поддержать свою бабушку королеву Елизавету II.

Что касается приезда на похороны супруги принца актрисы Меган Маркл, то пока не известно, появится ли она. Источники утверждают, что из-за беременности для начала ей нужно проконсультироваться со своими лечащими врачами.

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Ранее сегодня, 9 апреля, стало известно, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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