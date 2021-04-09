Жириновский призвал срочно приостановить авиасообщение с Турцией

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал в срочном порядке закрыть авиасообщение с Турцией и не возобновлять перелёты, по крайней мере, до существенного спада в республике заболеваемости коронавирусом. Об этом парламентарий заявил в своём телеграм-канале.

"Нужно срочно закрыть авиасообщение с Турцией. По крайней мере, до момента спада там заболеваемости, — написал Жириновский. — Если этого не будет сделано, туристы по возвращении из Турции завезут нам заразу, что приведёт к новой вспышке уже в России".

Он также призвал власти предпринять аналогичные действия по закрытию воздушных границ со всеми странами, где на данный момент наблюдается всплеск заболеваемости CoViD-19.

Ситуация в Турции действительно ухудшается: суточный прирост заболевших обновил рекорд уже в седьмой раз за последние 10 дней и составил 55 941 человек. Кроме того, по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из этой страны россияне завозят на родину больше всего мутировавших штаммов коронавируса.

Ранее эксперты портала "Турпром" высказали мнение, что Правительство РФ может запретить россиянам путешествия в Турцию в связи с ухудшающейся там эпидемиологической обстановкой. В этом случае кабмин может рассматривать несколько вариантов — от ограничений полётов до введения обязательной вакцинации для выезда.

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