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Жириновский призвал срочно приостановить авиасообщение с Турцией

По мнению депутата, перелёты нужно запретить до момента нормализации в этой стране ситуации с ковидом.

9 апреля 2021, 15:53

Владимир Жириновский. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал в срочном порядке закрыть авиасообщение с Турцией и не возобновлять перелёты, по крайней мере, до существенного спада в республике заболеваемости коронавирусом. Об этом парламентарий заявил в своём телеграм-канале.

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"Нужно срочно закрыть авиасообщение с Турцией. По крайней мере, до момента спада там заболеваемости, — написал Жириновский. — Если этого не будет сделано, туристы по возвращении из Турции завезут нам заразу, что приведёт к новой вспышке уже в России".

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Он также призвал власти предпринять аналогичные действия по закрытию воздушных границ со всеми странами, где на данный момент наблюдается всплеск заболеваемости CoViD-19.

Ситуация в Турции действительно ухудшается: суточный прирост заболевших обновил рекорд уже в седьмой раз за последние 10 дней и составил 55 941 человек. Кроме того, по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из этой страны россияне завозят на родину больше всего мутировавших штаммов коронавируса.

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Ранее эксперты портала "Турпром" высказали мнение, что Правительство РФ может запретить россиянам путешествия в Турцию в связи с ухудшающейся там эпидемиологической обстановкой. В этом случае кабмин может рассматривать несколько вариантов — от ограничений полётов до введения обязательной вакцинации для выезда.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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