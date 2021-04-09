"Статья за схожесть с преступником": подсудимый хотел свести счёты с жизнью, доказывая невиновность

Эта запутанная история началась ещё в 2019 году. Оперативники пришли домой к Александру Назарову с обыском. Его и ещё нескольких человек подозревают в вымогательстве денег и похищении некоего Дмитрия Яшина. Однако сам подозреваемый утверждает, что якобы в день похищения человека был на дне рождении своего друга в другом регионе.

— Меня обвиняют в вымогательстве денег и похищении живого человека, но я этого не делал. Я был в городе, на юбилее у своего друга. У меня есть свидетели — жена и друзья. Есть фото и видео с праздника, — с отчаянием рассказывает Назаров.

Факт нахождения Александра на дне рождения подтвердил сам виновник торжества Айрат Абдулманов. Он утверждает, что в день своего рождения созвонился с Назаровым в семь утра, а в 12 дня тот был уже у него дома.

Видео © LIFE

Недоумевает и жена подозреваемого Гузель. Женщина уверяет, что её муж постоянно был на людях и есть свидетели, которые предоставляли следствию фото и видеодоказательства. Однако ни правоохранители, ни суд не стали принимать их во внимание, говорят Александр и Гузель Назаровы.

— К ним приезжают люди в составе 15–20 человек, но их никто не слушает. Кабинет перед ними закрывают, потому что все фальсифицированные доказательства правоохранителей ломаются, — говорит Александр Назаров.

Мужчина написал заявление в СУ СК РФ по Чувашской Республике о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации фото- и видеоматериалов от правоохранителей, которые не позволяют ему доказать свою невиновность. Однако получил отказ.

"Анализ собранных в ходе процессуальной проверки материалов в совокупности позволяет сделать лишь вывод об отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 303 УК РФ, то есть фальсификации доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении. Не имеется каких-либо объективных доказательств, подтверждающих изменение сведений на флеш-карте. При передаче защитником флеш-карты следователю в ходатайстве не отражено, какие файлы, в каком количестве были переданы, поэтому невозможно достоверно установить, вносились ли в дальнейшем изменения. Таким образом, следует отказать в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 303 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ", — говорится в постановлении СУ СК РФ по Чувашской Республике.

У Александра возникли подозрения, что его задержали из-за схожей внешности с реальным похитителем и вымогателем.

— Я хочу оправдания. Можно допустить, что следствие ошиблось, но хотя бы алиби проверили, прежде чем обвинять человека. Они меня взяли потому, что я похож на того мужчину. Он постарше и тоже полный. За что я год отсидел? За то, что я похож на него? Пусть тогда так и скажут, что у меня статья, потому что я похож, — возмущается подозреваемый.

Адвокат Назарова Александр Николаев считает произошедшее абсурдным. Его возмущает отсутствие улик и доказательств причастности к преступлению его подзащитного. Единственная улика, по словам адвоката, — это показания потерпевшего, который видел человека, похожего на Назарова, в тёмное время суток. И об этом он сказал на первом допросе.

Остальные обвиняемые по этому делу также подтверждают, что Назарова с ними не было. Правда, один из участников похищения сначала дал другие показания, но потом отказался от своих слов.

— Прежде чем была процедура опознания, у меня состоялся разговор со следователем, на котором он объяснил мне все явные признаки, выдающие Назарова, его физиологические особенности. Я был на домашнем аресте, если что-то пойдёт не так, то изменят меру пресечения на арест. Мне бы этого не хотелось. Поэтому, давая показания, я указал на Назарова, — говорит обвиняемый Юрий Солдатов.

Похищенный мужчина — Дмитрий Яшин — сейчас проходит по делу в качестве потерпевшего. Он написал на своих похитителей заявление в полицию о том, что его якобы обманули с деньгами. Однако ещё один обвиняемый —Александр Овечкин — рассказал, как, по его версии, всё было на самом деле.

— В 2018 году ко мне обратился человек, которому нужны были деньги для покупки щебня. В сентябре того года я обратился к Яшину с этой просьбой, после чего с его стороны были выставлены счета, деньги были перечислены. После чего Яшин начал говорить, что счета заблокированы. Спустя несколько недель он идёт и пишет заявление в полицию, что мы вымогаем у него деньги — 3,5 млн рублей, — говорит Овечкин.

Если Александр Назаров не сможет доказать свою невиновность, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие ещё продолжается. После инцидента в зале суда с попыткой суицида ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Авторы