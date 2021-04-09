Аналитик назвала возможные сроки подорожания майонеза в России
По её словам, предложенные Минсельхозом механизмы могут в итоге притормозить рост цен.
Фото © ТАСС / Григорий Сысоев
Летом рост цен на майонез удастся притормозить, но в осенне-зимний период, вероятно, произойдёт повышение. Об этом рассказала аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" и центра экспертизы "Открытие Research" Оксана Лукичёва.
"Скорее всего, цены удастся притормозить в летний период. Если говорить о возможном повышении цен, скорее всего, это будет осенний период: октябрь, ноябрь и ближе к декабрю. В принципе, в конце года всегда цены на всё подрастают", — приводит её слова радио Sputnik.
Лукичёва уточнила, что майонез производится из подсолнечного масла и сахара, а на них цены растут. Поэтому производители всей продукции будут использовать этот аргумент для увеличения стоимости.
Предложенные Минсельхозом механизмы могут в итоге притормозить рост, однако пока до конца не понятно, как именно они будут работать.
"Если брать рынок топлива, то демпферная система не вполне хорошо работает, потому что возникают бесконечные дефициты топлива по разным регионам. Будет ли это работать на рынке продовольствия, посмотрим, может быть, и будет", — заключила аналитик.
Ранее стало известно о грядущем повышении цен на соусы и майонез. Производители заявляют, что это произойдёт уже в апреле на фоне продолжающего роста стоимости масла, упаковки и топлива, а отпускные цены поднимутся на 5–12 %.
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