В центре Петербурга отвалившаяся от дома лепнина чуть не проломила голову прохожему — видео
Пострадавший получил сотрясение головного мозга. Прокуратура уже начала проверку по факту случившегося.
В Петербурге отвалившаяся от дома лепнина чуть не проломила голову прохожему. Видео © LIFE
Сегодня днём, 9 апреля, в центре Санкт-Петербурга обрушилась лепнина на одном из исторических зданий, в результате чего пострадал мужчина, которому кусок штукатурки прилетел прямо в голову. Момент инцидента зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, что по улице идёт достаточно большое количество людей и в какой-то момент кусок лепнины падает на голову молодому человеку, который шёл по тротуару. Рядом с ним находилась девушка, с ней всё в порядке. Отмечается, что инцидент произошёл на Невском проспекте у дома № 160.
Последствия обрушения. Фото © LIFE
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Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", пострадавшего парня 1995 года рождения увезли в Мариинскую больницу, где врачи диагностировали сотрясение головного мозга. Добавим, что прокуратура уже начала проверку по факту происшествия.
"Прокуратура оценит соблюдение требований жилищного законодательства в деятельности организации, осуществляющей техническое обслуживание и управление многоквартирным домом", — уточнили в ведомстве.
Ранее в Керчи рухнувшее дерево едва не придавило женщину и годовалого ребёнка. По словам очевидцев, пострадавших в результате происшествия нет. Однако коляска малыша не выдержала таких испытаний и погнулась в нескольких местах. В причинах инцидента будут разбираться следователи.
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