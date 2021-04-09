Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В центре Петербурга отвалившаяся от дома лепнина чуть не проломила голову прохожему — видео

Пострадавший получил сотрясение головного мозга. Прокуратура уже начала проверку по факту случившегося.

9 апреля 2021, 14:35

В Петербурге отвалившаяся от дома лепнина чуть не проломила голову прохожему. Видео © LIFE

Сегодня днём, 9 апреля, в центре Санкт-Петербурга обрушилась лепнина на одном из исторических зданий, в результате чего пострадал мужчина, которому кусок штукатурки прилетел прямо в голову. Момент инцидента зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что по улице идёт достаточно большое количество людей и в какой-то момент кусок лепнины падает на голову молодому человеку, который шёл по тротуару. Рядом с ним находилась девушка, с ней всё в порядке. Отмечается, что инцидент произошёл на Невском проспекте у дома № 160.

Последствия обрушения. Фото © LIFE

Последствия обрушения. Фото © LIFE

Супермама в действии: в Ярославле женщина в последний момент спасла своего ребёнка от упавшего с крыши снега — видео

Супермама в действии: в Ярославле женщина в последний момент спасла своего ребёнка от упавшего с крыши снега — видео

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", пострадавшего парня 1995 года рождения увезли в Мариинскую больницу, где врачи диагностировали сотрясение головного мозга. Добавим, что прокуратура уже начала проверку по факту происшествия.

"Прокуратура оценит соблюдение требований жилищного законодательства в деятельности организации, осуществляющей техническое обслуживание и управление многоквартирным домом", — уточнили в ведомстве.

Плюс ещё одна фобия: в автосервисе в Сочи машина упала с подъёмника, едва не придавив людей — видео

Плюс ещё одна фобия: в автосервисе в Сочи машина упала с подъёмника, едва не придавив людей — видео

Ранее в Керчи рухнувшее дерево едва не придавило женщину и годовалого ребёнка. По словам очевидцев, пострадавших в результате происшествия нет. Однако коляска малыша не выдержала таких испытаний и погнулась в нескольких местах. В причинах инцидента будут разбираться следователи.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Петербуржцам рассказали, когда в город может прийти третья волна коронавируса

сегодня в 12:05

Пролетела на крыше несколько метров: в Омске пожарная машина столкнулась с легковушкой — видео

вчера в 17:53

"Стыдно, мама узнает!" В Кирове пьяный водитель расплакался после задержания — видео

сегодня в 15:11

Сын спит на балконе, брат — на кухне. Семья из Владивостока рассказала, как провела 50 лет в ожидании обещанной квартиры

сегодня в 15:23

Элизабет Хёрли в леопардовом бикини доказала, что в 55 лет такие фото позволены лишь ей

сегодня в 15:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1