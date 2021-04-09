В центре Петербурга отвалившаяся от дома лепнина чуть не проломила голову прохожему — видео

В Петербурге отвалившаяся от дома лепнина чуть не проломила голову прохожему. Видео © LIFE

Сегодня днём, 9 апреля, в центре Санкт-Петербурга обрушилась лепнина на одном из исторических зданий, в результате чего пострадал мужчина, которому кусок штукатурки прилетел прямо в голову. Момент инцидента зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что по улице идёт достаточно большое количество людей и в какой-то момент кусок лепнины падает на голову молодому человеку, который шёл по тротуару. Рядом с ним находилась девушка, с ней всё в порядке. Отмечается, что инцидент произошёл на Невском проспекте у дома № 160.

Последствия обрушения. Фото © LIFE

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", пострадавшего парня 1995 года рождения увезли в Мариинскую больницу, где врачи диагностировали сотрясение головного мозга. Добавим, что прокуратура уже начала проверку по факту происшествия.

"Прокуратура оценит соблюдение требований жилищного законодательства в деятельности организации, осуществляющей техническое обслуживание и управление многоквартирным домом", — уточнили в ведомстве.

Ранее в Керчи рухнувшее дерево едва не придавило женщину и годовалого ребёнка. По словам очевидцев, пострадавших в результате происшествия нет. Однако коляска малыша не выдержала таких испытаний и погнулась в нескольких местах. В причинах инцидента будут разбираться следователи.

Авторы