"Привет из бездны": Провал грунта перекрыл целую улицу и выгнал жильцов из многоэтажки в Челябинске
Коммунальщики объяснили ЧП низкой температурой зимой и промерзанием почвы. Из-за этого прорвался коллектор, вода стала размывать грунт.
Скриншот из видео © "ВКонтакте" / "Типичный Челябинск"
Провал грунта образовался на улице Куйбышева рядом с жилой десятиэтажкой. По данным паблика "Типичный Челябинск", грунт размыло из-за прорыва коллектора, а образовавшуюся яму быстро заполнило водой.
В Челябинске перекрыли улицу из-за провала грунта. Видео © "ВКонтакте" / "Типичный Челябинск"
Чтобы заделать дыру, власти сначала перерыли одну полосу, потом пришлось и вовсе закрыть проезд по улице, где обычно наблюдается оживлённое движение. В СМИ даже появилась информация, что жителей той самой многоэтажки эвакуируют из-за угрозы обрушения, однако в городской администрации сообщили, что людям предложили временное расселение только для их удобства.
"В связи с высоким уровнем шума и вибрацией от работающей техники жителям дома предложен маневренный фонд", — сообщили в мэрии.
Кстати, пользователи соцсетей отреагировали на появление ямы с юмором. Кто-то сравнил образовавшуюся дыру с Оком Саурона, кто-то назвал "приветом из бездны". В комментариях шутят, что в Челябинске наконец-то открылся "вестибюль первой станции метро", а также приписывают яму пришельцам из фильма "Война миров".
Ранее Лайф рассказывал, как во дворе многоэтажного жилого дома в Зеленограде провалились в яму сразу два припаркованных автомобиля. Дыра в асфальте образовалась на месте прорыва трубы с горячей водой.
Выбор редакции
В Челябинске врачи вылечили от коронавируса штурмовавшего Берлин ветерана
В Брянской области под землю провалился дом
В Дагестане задержали врио главы Минтуризма, его обвиняют в мошенничестве
Сын спит на балконе, брат — на кухне. Семья из Владивостока рассказала, как провела 50 лет в ожидании обещанной квартиры
Элизабет Хёрли в леопардовом бикини доказала, что в 55 лет такие фото позволены лишь ей
Комментариев: 0