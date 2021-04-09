"Привет из бездны": Провал грунта перекрыл целую улицу и выгнал жильцов из многоэтажки в Челябинске

Провал грунта образовался на улице Куйбышева рядом с жилой десятиэтажкой. По данным паблика "Типичный Челябинск", грунт размыло из-за прорыва коллектора, а образовавшуюся яму быстро заполнило водой.

В Челябинске перекрыли улицу из-за провала грунта. Видео © "ВКонтакте" / "Типичный Челябинск"

Чтобы заделать дыру, власти сначала перерыли одну полосу, потом пришлось и вовсе закрыть проезд по улице, где обычно наблюдается оживлённое движение. В СМИ даже появилась информация, что жителей той самой многоэтажки эвакуируют из-за угрозы обрушения, однако в городской администрации сообщили, что людям предложили временное расселение только для их удобства.





"В связи с высоким уровнем шума и вибрацией от работающей техники жителям дома предложен маневренный фонд", — сообщили в мэрии.

Кстати, пользователи соцсетей отреагировали на появление ямы с юмором. Кто-то сравнил образовавшуюся дыру с Оком Саурона, кто-то назвал "приветом из бездны". В комментариях шутят, что в Челябинске наконец-то открылся "вестибюль первой станции метро", а также приписывают яму пришельцам из фильма "Война миров".

Ранее Лайф рассказывал, как во дворе многоэтажного жилого дома в Зеленограде провалились в яму сразу два припаркованных автомобиля. Дыра в асфальте образовалась на месте прорыва трубы с горячей водой.

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