Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Привет из бездны": Провал грунта перекрыл целую улицу и выгнал жильцов из многоэтажки в Челябинске

Коммунальщики объяснили ЧП низкой температурой зимой и промерзанием почвы. Из-за этого прорвался коллектор, вода стала размывать грунт.

9 апреля 2021, 14:31

Скриншот из видео © "ВКонтакте" / "Типичный Челябинск"

Провал грунта образовался на улице Куйбышева рядом с жилой десятиэтажкой. По данным паблика "Типичный Челябинск", грунт размыло из-за прорыва коллектора, а образовавшуюся яму быстро заполнило водой.

В Челябинске перекрыли улицу из-за провала грунта. Видео © "ВКонтакте" / "Типичный Челябинск"

Чтобы заделать дыру, власти сначала перерыли одну полосу, потом пришлось и вовсе закрыть проезд по улице, где обычно наблюдается оживлённое движение. В СМИ даже появилась информация, что жителей той самой многоэтажки эвакуируют из-за угрозы обрушения, однако в городской администрации сообщили, что людям предложили временное расселение только для их удобства.

"В связи с высоким уровнем шума и вибрацией от работающей техники жителям дома предложен маневренный фонд", сообщили в мэрии.

Кстати, пользователи соцсетей отреагировали на появление ямы с юмором. Кто-то сравнил образовавшуюся дыру с Оком Саурона, кто-то назвал "приветом из бездны". В комментариях шутят, что в Челябинске наконец-то открылся "вестибюль первой станции метро", а также приписывают яму пришельцам из фильма "Война миров".

Ранее Лайф рассказывал, как во дворе многоэтажного жилого дома в Зеленограде провалились в яму сразу два припаркованных автомобиля. Дыра в асфальте образовалась на месте прорыва трубы с горячей водой.

А в Липецке студентка упала в яму с кипятком и получила ожоги 35% поверхности тела.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Челябинске врачи вылечили от коронавируса штурмовавшего Берлин ветерана

сегодня в 10:55

В Брянской области под землю провалился дом

16 октября, 04:37

В Дагестане задержали врио главы Минтуризма, его обвиняют в мошенничестве

сегодня в 13:00

Сын спит на балконе, брат — на кухне. Семья из Владивостока рассказала, как провела 50 лет в ожидании обещанной квартиры

сегодня в 15:23

Элизабет Хёрли в леопардовом бикини доказала, что в 55 лет такие фото позволены лишь ей

сегодня в 15:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1