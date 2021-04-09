Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Стыдно, мама узнает!" В Кирове пьяный водитель расплакался после задержания — видео

То ли действие горячительных напитков вывело парня на эмоции, а может быть, он сам по себе чересчур сентиментальный. Впрочем, раскаяние налицо.

9 апреля 2021, 15:11

В Кирове пьяный водитель расплакался после задержания. Видео © LIFE

Пожалуй, самое трогательное задержание пьяного водителя произошло в Кирове на улице Воровского. 20-летний Павел после остановки сотрудниками ГИБДД расплакался и вспомнил о маме. Отметим, что за рулём молодой человек недавно — как раз в роковой день он отмечал месяц после получения прав.

Как рассказали очевидцы Лайфу, всё началось с того, что Павел распивал спиртное в своей "четвёрке" на пассажирском сиденье. А после молодой водитель как ни в чём не бывало снова уселся за руль. Однако прохожие перекрыли ему выезд на дорогу и вызвали сотрудников ДПС.

Не хотел сдаваться: пьяный сибиряк сбил полицейского и прокатил его на капоте — видео

Не хотел сдаваться: пьяный сибиряк сбил полицейского и прокатил его на капоте — видео

В итоге парень расплакался и сознался во всём правоохранителям, а также прошёл медицинское освидетельствование. Остаётся загадкой, сам ли по себе молодой человек чересчур сентиментальный или на него так подействовали горячительные напитки. Однако раскаяние налицо.

"Стыдно, потому что... мама узнает", — сказал он дрожащим голосом, пообещав, что за руль пьяным больше никогда не сядет.

Высокие отношения: житель Перми отвёз пьяную подругу домой, затолкав в багажник — видео

Высокие отношения: житель Перми отвёз пьяную подругу домой, затолкав в багажник — видео

Ранее Лайф рассказывал, что в Кирове пьяный лихач без прав на полном ходу "взлетел" и повис на чужом заборе. Страховки у парня не было, в отличие от проблем с номерами.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Анна Рождественская
Анна Рождественская

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Беги быстрее! Ничего страшного!" Родители продолжили болеть за детей после обрушения крыши спорткомплекса в Кирове — полное видео инцидента

5 апреля, 10:56

Москвич похвастался в Сети роликом, как ездит по встречке, и лишился прав — видео

вчера в 12:32

"Статья за схожесть с преступником": подсудимый хотел свести счёты с жизнью, доказывая невиновность

сегодня в 15:26

Сын спит на балконе, брат — на кухне. Семья из Владивостока рассказала, как провела 50 лет в ожидании обещанной квартиры

сегодня в 15:23

Элизабет Хёрли в леопардовом бикини доказала, что в 55 лет такие фото позволены лишь ей

сегодня в 15:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1