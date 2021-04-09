"Стыдно, мама узнает!" В Кирове пьяный водитель расплакался после задержания — видео
То ли действие горячительных напитков вывело парня на эмоции, а может быть, он сам по себе чересчур сентиментальный. Впрочем, раскаяние налицо.
В Кирове пьяный водитель расплакался после задержания. Видео © LIFE
Пожалуй, самое трогательное задержание пьяного водителя произошло в Кирове на улице Воровского. 20-летний Павел после остановки сотрудниками ГИБДД расплакался и вспомнил о маме. Отметим, что за рулём молодой человек недавно — как раз в роковой день он отмечал месяц после получения прав.
Как рассказали очевидцы Лайфу, всё началось с того, что Павел распивал спиртное в своей "четвёрке" на пассажирском сиденье. А после молодой водитель как ни в чём не бывало снова уселся за руль. Однако прохожие перекрыли ему выезд на дорогу и вызвали сотрудников ДПС.
В итоге парень расплакался и сознался во всём правоохранителям, а также прошёл медицинское освидетельствование. Остаётся загадкой, сам ли по себе молодой человек чересчур сентиментальный или на него так подействовали горячительные напитки. Однако раскаяние налицо.
"Стыдно, потому что... мама узнает", — сказал он дрожащим голосом, пообещав, что за руль пьяным больше никогда не сядет.
Ранее Лайф рассказывал, что в Кирове пьяный лихач без прав на полном ходу "взлетел" и повис на чужом заборе. Страховки у парня не было, в отличие от проблем с номерами.
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