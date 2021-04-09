"Мы ищем Эдварда Била": Несовершеннолетние поклонники блогера донимают его соседей — видео

Несовершеннолетние поклонники Эдварда Била донимают его соседей. Видео © LIFE

Пока идёт расследование дела о резонансном ДТП в центре Москвы, которое устроил блогер Эдвард Бил, его малолетние поклонники донимают соседей, пытаясь найти кумира.

Так, очередные подростки пришли к квартире пранкера и попытались пробраться к нему, однако на пути у них встал один из жителей подъезда.

"Мы ищем Эдварда Била", — заявили ребята мужчине.

На это сосед блогера заявил, что квартира пустует, а блогера давно куда-то увезли.

"Да нет тут, увезли давно вашего Эдварда Била. Здесь никого нет", — сказал он.

Теорию жильца о пустующей квартире чуть не разрушил парень, выходящий из интересующего подростков дома. Однако мужчина не растерялся и рассказал о ремонте. Он также пригрозил пришедшим полицией и попросил их покинуть здание.

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