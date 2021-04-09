"Мы ищем Эдварда Била": Несовершеннолетние поклонники блогера донимают его соседей — видео
Суд запретил виновнику аварии выходить из дома и пользоваться Интернетом, но фанатов это не останавливает.
Несовершеннолетние поклонники Эдварда Била донимают его соседей. Видео © LIFE
Пока идёт расследование дела о резонансном ДТП в центре Москвы, которое устроил блогер Эдвард Бил, его малолетние поклонники донимают соседей, пытаясь найти кумира.
Так, очередные подростки пришли к квартире пранкера и попытались пробраться к нему, однако на пути у них встал один из жителей подъезда.
"Мы ищем Эдварда Била", — заявили ребята мужчине.
На это сосед блогера заявил, что квартира пустует, а блогера давно куда-то увезли.
"Да нет тут, увезли давно вашего Эдварда Била. Здесь никого нет", — сказал он.
Теорию жильца о пустующей квартире чуть не разрушил парень, выходящий из интересующего подростков дома. Однако мужчина не растерялся и рассказал о ремонте. Он также пригрозил пришедшим полицией и попросил их покинуть здание.
Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина-водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
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