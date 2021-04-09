Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Мы ищем Эдварда Била": Несовершеннолетние поклонники блогера донимают его соседей — видео

Суд запретил виновнику аварии выходить из дома и пользоваться Интернетом, но фанатов это не останавливает.

9 апреля 2021, 14:42

Несовершеннолетние поклонники Эдварда Била донимают его соседей. Видео © LIFE

Пока идёт расследование дела о резонансном ДТП в центре Москвы, которое устроил блогер Эдвард Бил, его малолетние поклонники донимают соседей, пытаясь найти кумира.

Так, очередные подростки пришли к квартире пранкера и попытались пробраться к нему, однако на пути у них встал один из жителей подъезда.

"Мы ищем Эдварда Била", — заявили ребята мужчине.

"Я больше не Эдвард Бил": Блогер расплакался во время разговора с Лайфом

"Я больше не Эдвард Бил": Блогер расплакался во время разговора с Лайфом

На это сосед блогера заявил, что квартира пустует, а блогера давно куда-то увезли.

"Да нет тут, увезли давно вашего Эдварда Била. Здесь никого нет", — сказал он.

Теорию жильца о пустующей квартире чуть не разрушил парень, выходящий из интересующего подростков дома. Однако мужчина не растерялся и рассказал о ремонте. Он также пригрозил пришедшим полицией и попросил их покинуть здание.

Эдвард Бил заявил о "целом списке" мер помощи пострадавшей в ДТП

Эдвард Бил заявил о "целом списке" мер помощи пострадавшей в ДТП

Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина-водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Эдвард Бил заявил о "целом списке" мер помощи пострадавшей в ДТП

сегодня в 12:30

"Можно я уйду?": Долина вышла из себя, услышав, как бездарно поёт звезда TikTok Валя Карнавал

сегодня в 10:18

"Стыдно, мама узнает!" В Кирове пьяный водитель расплакался после задержания — видео

сегодня в 15:11

Аналитик назвала возможные сроки подорожания майонеза в России

сегодня в 15:18

Голод ради путча: чем готовы пожертвовать белорусские оппозиционеры на зарплате спецслужб

сегодня в 14:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1