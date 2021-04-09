Сын спит на балконе, брат — на кухне. Семья из Владивостока рассказала, как провела 50 лет в ожидании обещанной квартиры

Лайф рассказал о семье из Владивостока, которая уже полвека ждёт обещанную администрацией квартиру. Видео © LIFE

Семья Сафоновых из Владивостока вот уже 50 лет стоит в очереди на обещанное городской администрацией жильё. За это время у них уже успели вырасти дети и внуки. Лайф узнал о многострадальном семействе, оказавшемся в столь непростой ситуации из-за жилплощади.

Как рассказала нам Елена Сафонова, с 1972 года она со своими родителями и младшим братом жила в бараке, который признали аварийным.

"Барак был деревянный на три семьи. У нас была комнатка, кухня и веранда, которая даже не включалась в жилое помещение. Туалет был на улице. В начале 2000-х признали его аварийным и приняли решение о расселении", — поделилась Елена.

К тому моменту в семье было уже шесть человек, поскольку сама женщина дважды стала мамой. В связи с этим обстоятельством по нормативам им была положена квартира общей площадью более 100 квадратных метров, однако найти такую в муниципалитете не смогли. В итоге семейству пришлось переехать в квартиру в 32 "квадрата" и встать на очередь как малоимущему. Так, для младшего сына здесь обустроили балкон, а брат Елены живёт на кухне.

Мать Елены умерла около четырёх лет назад, так и не дождавшись желанного переезда. А в апреле этого года не стало и отца. Позднее россиянка обратилась в суд, чтобы администрация Владивостока предоставила её семье квартиру по договору соцнайма. Решение оказалось в её пользу, однако после смерти родителей требуемый метраж жилья уменьшился до 72 кв. метров. Таким образом, сейчас муниципалитет должен либо переселить семью целиком, либо дать им ещё одну квартиру площадью 40 "квадратов".

Теперь ситуация такова, что лишь спустя 50 лет Елена Сафонова наконец может получить положенную ей жилплощадь, но всё же радоваться женщина не торопится. Она опасается, что городские власти могут оспорить судебное решение, а это значит, что жилищный вопрос снова затянется.

Ранее Лайф уже писал, что суд во Владивостоке обязал мэрию найти квартиру по договору социального найма семье, которая почти 50 лет ждала очереди на жильё. Этого добилась городская прокуратура, куда подало жалобу малоимущее семейство. В ведомстве заверили, что после вступления решения суда в силу будут контролировать его исполнение в мэрии Владивостока.

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