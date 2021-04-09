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"Он мечтал жить в России!": Экс-советник президента России поделился воспоминаниями о принце Филиппе

В 1994 году королевская чета впервые прилетела с официальным визитом в Москву. Встреча с монархами не оставила равнодушным ни одного члена российской делегации.

9 апреля 2021, 15:44
<p>Фото © ТАСС / РА</p>

Фото © ТАСС / РА

Принц Филипп был интересным человеком с отменным чувством юмора, а его брак с Елизаветой II является настоящим примером служения своему народу. Об этом Лайфу рассказал экс-глава службы протокола президента СССР, бывший советник первого президента России Владимир Шевченко.

В 1994 году он занимался организацией первого официального визита королевской четы в Москву. По словам собеседника Лайфа, подготовка была очень тщательной, приходилось переделывать всё по несколько раз. Члены российской делегации даже впервые надели смокинги, хотя ранее им не приходилось так наряжаться. Однако это того стоило. Шевченко отмечает, что визит Елизаветы II и принца Филиппа оставил наилучшие впечатления, а сами монархи — "приятнейшая и интереснейшая пара".

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"У них есть русские корни, и несмотря на то, что их ближайшие родственники погибли у нас, он [Принц Филипп] всё равно мечтал жить в России!" — добавил экс-советник президента.

А ранее политолог оценил, сможет ли смерть принца Филиппа примирить Гарри с монаршей семьёй. По его мнению, это может произойти, если Меган Маркл проявит великодушие.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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