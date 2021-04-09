В городской больнице Читы рухнул лифт с пассажирами

В городской больнице № 1 в Чите пассажирский лифт рухнул с высоты второго этажа, когда в нём находились люди, погибших в результате инцидента нет. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Забайкальского края.

"Все живы, проходят обследование. Несколько пассажиров пожаловались на боли в спине, их сейчас осматривают врачи", — говорится в сообщении.

Главврач медицинского учреждения Фёдор Чепцов уточнил, что сначала в кабину зашла медсестра с больной на сидячей каталке, а следом — ещё пациенты. В общем счёте в лифтовой кабине оказалось десять человек. По его словам, причиной падения стал перегруз.

"Два пациента обследованы и вновь были возвращены на долечивание в стационар первой городской больницы, им оказывается медпомощь", — сказал Чепцов, чьи слова приводятся на портале Забайкалья.

Он уточнил, что семь пациентов уже покинули стационар.

Упавший лифт выпущен в эксплуатацию в 2017 году, он прошёл сертификацию. Региональные управления Следственного комитета и прокуратуры начали проверки.

Ранее Лайф рассказывал о пьяном дебошире из Красноярска, который общался с зеркалом и объяснялся на камеру, а затем битой "избил" лифт, "отказавшийся" его везти. После этого он протаранил чужую машину и только потом был задержан.

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