"Тебя будет очень не хватать": Принц Гарри и Меган Маркл почтили память герцога Эдинбургского Филиппа
Ранее Владимир Путин направил Елизавете II телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью её супруга.
Фото © ТАСС / PA
Принц Гарри и его жена Меган Маркл почтили память супруга королевы Великобритании герцога Эдинбургского Филиппа на странице своего благотворительного фонда Archewell.
"Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский. 1921–2021. Спасибо за службу… тебя будет очень не хватать", — сказано в памятной надписи.
Ранее Лайф писал, что принц Гарри в ближайшее время собирается вылететь из Лос-Анджелеса в Лондон на похороны своего дедушки. Однако пока не известно, составит ли ему компанию супруга Меган Маркл. По некоторым данным, из-за беременности ей необходимо проконсультироваться со своими лечащими врачами.
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Напомним, сегодня, 9 апреля, стало известно, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин.
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