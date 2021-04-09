"Тебя будет очень не хватать": Принц Гарри и Меган Маркл почтили память герцога Эдинбургского Филиппа

"Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский. 1921–2021. Спасибо за службу… тебя будет очень не хватать", — сказано в памятной надписи.

Ранее Лайф писал, что принц Гарри в ближайшее время собирается вылететь из Лос-Анджелеса в Лондон на похороны своего дедушки. Однако пока не известно, составит ли ему компанию супруга Меган Маркл. По некоторым данным, из-за беременности ей необходимо проконсультироваться со своими лечащими врачами.