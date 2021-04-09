Капитана хоккейного "Авангарда" Емелина выписали из реанимации
Ранее спортсмена экстренно доставили в НИИ им. Склифосовского с токсическим шоком печени.
Алексей Емелин. Фото © fhr.ru
Капитана хоккейного клуба "Авангард" Алексея Емелина выписали из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского и перевели в другую клинику. Об этом сообщает пресс-служба ХК в "Твиттере".
Состояние Алексея Емелина улучшилось: он выписан из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского и переведен в профильное отделение в другой клинике. Алексей остается на связи с командой, пожелал ей удачи в сегодняшней игре. Желаем здоровья нашему капитану и ждем его возвращения! pic.twitter.com/DN735bcfYi— ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 9, 2021
В пресс-службе клуба отметили, что Емелин остаётся на связи со своей командой. Хоккеист пожелал ей удачи в грядущей игре. Также в "Авангарде" пожелали здоровья Алексею и выразили надежду на его скорейшее возвращение.
Напомним, что Алексей Емелин после первого полуфинального матча Кубка Гагарина против "Ак Барса" был доставлен в инфекционную больницу в Казани с подозрением на коронавирус. Однако тест, взятый у спортсмена, показал отрицательный результат. Позже ему был поставлен диагноз: токсический шок печени. Накануне Емелина экстренно отправили из Казани в Москву, в НИИ им. Склифосовского. Позднее появилась информация о том, что капитана "Авангарда" готовят к пересадке печени. При этом СМИ информацию о трансплантации опровергли.
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