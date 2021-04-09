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Капитана хоккейного "Авангарда" Емелина выписали из реанимации

Ранее спортсмена экстренно доставили в НИИ им. Склифосовского с токсическим шоком печени.

9 апреля 2021, 17:36
<p>Алексей Емелин. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Alexei_Emelin_-_Montreal_Canadiens_2015.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fhr.ru</a></p>

Алексей Емелин. Фото © fhr.ru

Капитана хоккейного клуба "Авангард" Алексея Емелина выписали из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского и перевели в другую клинику. Об этом сообщает пресс-служба ХК в "Твиттере".

В пресс-службе клуба отметили, что Емелин остаётся на связи со своей командой. Хоккеист пожелал ей удачи в грядущей игре. Также в "Авангарде" пожелали здоровья Алексею и выразили надежду на его скорейшее возвращение.

В "Авангарде" прокомментировали информацию о наркотиках в анализах Емелина

В "Авангарде" прокомментировали информацию о наркотиках в анализах Емелина

Напомним, что Алексей Емелин после первого полуфинального матча Кубка Гагарина против "Ак Барса" был доставлен в инфекционную больницу в Казани с подозрением на коронавирус. Однако тест, взятый у спортсмена, показал отрицательный результат. Позже ему был поставлен диагноз: токсический шок печени. Накануне Емелина экстренно отправили из Казани в Москву, в НИИ им. Склифосовского. Позднее появилась информация о том, что капитана "Авангарда" готовят к пересадке печени. При этом СМИ информацию о трансплантации опровергли.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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