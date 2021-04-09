Трусова сравнила двух своих наставников — Тутберидзе и Плющенко
Спортсменка отметила, что на соревнованиях тренеры ведут себя совершенно по-разному.
Александра Трусова. Фото © ТАСС / Сорокин Донат
Весной 2020 года российская фигуристка Александра Трусова сменила своего наставника Этери Тутберидзе, перейдя в команду известного спортсмена Евгения Плющенко. У нового тренера она получила новые программы и с успехом выступила на многих соревнованиях. Теперь Трусова может сравнить две школы.
"Не думаю, что они прямо очень разные. Примерно всё у всех одинаковое, только бывают упражнения какие-то новые, которых ещё не знаешь, но всё равно все делают одно и то же", — приводит слова Трусовой kp.ru.
Фигуристка отметила, что идея перейти к Плющенко была общим решением её семьи. По словам спортсменки, все вопросы она решает с родными совместно, но последнее слово всегда остаётся за ней. Также в беседе с радио "Комсомольская правда" Трусова сравнила между собой двух своих наставников.
"Я считаю, что спортсмен должен уметь настраивать себя, и неважно, какой тренер. Но очень всё, конечно, по-разному. Этери Георгиевна поспокойнее ведёт себя на соревнованиях, а Евгений Викторович — наоборот. Он старается всю свою энергию передать и поэтому всегда очень эмоциональный. В принципе, он и на тренировках такой", — подытожила Трусова.
Как ранее писал Лайф, директор школы "Самбо-70" Ренат Лайшев заявил, что Александра Трусова пообещала ему вернуться в группу Этери Тутберидзе. По его мнению, после этого шага фигуристка "будет заниматься делом, которым ей и нужно заниматься".
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