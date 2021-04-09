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"Большая утрата": В Институте Европы РАН оценили вклад принца Филиппа в развитие Великобритании

Герцог Эдинбургский участвовал в благотворительности, укреплял авторитет страны в мире и даже встречался с Брежневым.

9 апреля 2021, 17:01
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/RoyalFamily/status/1380475865323212800/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Royal Family</a></p>

Фото © Twitter / The Royal Family

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, скончавшийся в возрасте 99 лет, внёс большой вклад в развитие британской монархии. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.

"Королевская семья играла большую роль в международной политике, а также была символом британской идентичности и помогала своим гражданам в трудные минуты, воодушевляла их. Конечно, смерть принца Филиппа будет большой утратой для британского народа", — приводит его слова RT.

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Охошин уточнил, что герцог Эдинбургский активно участвовал в благотворительной деятельности, организовывал значимые визиты и участвовал во многих международных турне, укрепляя авторитет Великобритании в мире, а также вместе с супругой принимал у себя чету Кеннеди и был с визитом у генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

А ранее клубы Английской премьер-лиги выразили соболезнования королевской семье в связи со смертью принца Филиппа, опубликовав посты с поддержкой в социальных сетях.

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Напомним, сегодня, 9 апреля, стало известно, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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