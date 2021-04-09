Активисты SERB напали на режиссёра Манского на "Артдокфесте" в Москве — видео
Высокий мужчина попытался накинуть какую-то тряпку на шею президента фестиваля, однако охрана вовремя подоспела.
Виталий Манский и нападавший. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Скриншот видео Facebook / Artdocfest
Активисты SERB напали на режиссёра Манского на "Артдокфесте" в Москве. Видео © Facebook / Artdocfest
В Москве на международном фестивале авторского кино "Артдокфест" активисты движения SERB совершили нападение на режиссёра и президента мероприятия Виталия Манского. Видео инцидента опубликовано в фейсбуке фестиваля.
На кадрах мужчина в маске попытался догнать Манского в кинотеатре "Октябрь" и набросить ему на шею какую-то ткань. Режиссёр успел вырваться и спрятаться в зале, а нападавшего остановила охрана. После этого началась потасовка, так как в этот момент на входе находилось несколько человек. Мужчина попытался оправдаться, заметив, что хотел поговорить с Манским и тот сам начал с ним драться, однако его доводы были неубедительны.
Кроме того, несколько человек сорвали интервью Манского международному агентству.
"Сотрудники кинотеатра не смогли дозвониться до ближайшего отделения полиции, и нападавшим удалось беспрепятственно покинуть здание", — сказано в записи.
Отмечается, что представители группировки не первый раз пытаются помешать проведению фестиваля, но "так и не посмотрели ни одного фильма".
Ранее Лайф рассказывал, что Роспотребнадзор опечатал кинозалы "Артдокфеста" в Санкт-Петербурге после жалобы активиста анти-ЛГБТ. Он заявил, что организаторы мероприятия "все гомосеки" и "сидят на западных грантах".
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