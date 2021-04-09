Активисты SERB напали на режиссёра Манского на "Артдокфесте" в Москве. Видео © Facebook / Artdocfest

В Москве на международном фестивале авторского кино "Артдокфест" активисты движения SERB совершили нападение на режиссёра и президента мероприятия Виталия Манского. Видео инцидента опубликовано в фейсбуке фестиваля.

На кадрах мужчина в маске попытался догнать Манского в кинотеатре "Октябрь" и набросить ему на шею какую-то ткань. Режиссёр успел вырваться и спрятаться в зале, а нападавшего остановила охрана. После этого началась потасовка, так как в этот момент на входе находилось несколько человек. Мужчина попытался оправдаться, заметив, что хотел поговорить с Манским и тот сам начал с ним драться, однако его доводы были неубедительны.

Кроме того, несколько человек сорвали интервью Манского международному агентству.

"Сотрудники кинотеатра не смогли дозвониться до ближайшего отделения полиции, и нападавшим удалось беспрепятственно покинуть здание", — сказано в записи.

Отмечается, что представители группировки не первый раз пытаются помешать проведению фестиваля, но "так и не посмотрели ни одного фильма".

Ранее Лайф рассказывал, что Роспотребнадзор опечатал кинозалы "Артдокфеста" в Санкт-Петербурге после жалобы активиста анти-ЛГБТ. Он заявил, что организаторы мероприятия "все гомосеки" и "сидят на западных грантах".

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