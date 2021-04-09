"Поехать, чтобы получить штамм": Онищенко посоветовал россиянам забыть об отдыхе в Турции этим летом

Поездки в Турцию в 2021 году ещё небезопасны, потому что система здравоохранения этой страны не справляется с пандемией коронавируса. Об этом заявил бывший санитарный врач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Турцию я бы уже сейчас закрыл и не раздумывал. Там неблагополучная эпидемиологическая ситуация, нет готовности инфраструктуры. Если найдутся отдельные граждане, которые захотят поехать получить штамм, — это их дело. А остальным, конечно, надо определиться с поездками по нашей стране", — заявил он в беседе с Ura.ru.

По его мнению, для отпуска внутри страны сегодня есть все возможности. Онищенко посоветовал россиянам выбирать для путешествий не юг России, а места, которые находятся недалеко от места проживания. По его словам, лучше проводить отдых в той же климатической зоне, где проживаешь, поскольку не понадобится времени для адаптации организма.

Отметим, что ситуация в Турции действительно ухудшается: суточный прирост заболевших обновил рекорд уже в седьмой раз за последние десять дней и составил 55 941 человек. Кроме того, по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из этой страны россияне завозят на родину больше всего мутировавших штаммов коронавируса.

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