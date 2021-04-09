Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Поехать, чтобы получить штамм": Онищенко посоветовал россиянам забыть об отдыхе в Турции этим летом

Гражданам следует провести отпуск внутри страны, тем более для этого сегодня есть все возможности, отметил он.

9 апреля 2021, 17:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Поездки в Турцию в 2021 году ещё небезопасны, потому что система здравоохранения этой страны не справляется с пандемией коронавируса. Об этом заявил бывший санитарный врач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Турцию я бы уже сейчас закрыл и не раздумывал. Там неблагополучная эпидемиологическая ситуация, нет готовности инфраструктуры. Если найдутся отдельные граждане, которые захотят поехать получить штамм, — это их дело. А остальным, конечно, надо определиться с поездками по нашей стране", — заявил он в беседе с Ura.ru.

Оперштаб обсудит вопрос закрытия авиасообщения с Турцией

Оперштаб обсудит вопрос закрытия авиасообщения с Турцией

По его мнению, для отпуска внутри страны сегодня есть все возможности. Онищенко посоветовал россиянам выбирать для путешествий не юг России, а места, которые находятся недалеко от места проживания. По его словам, лучше проводить отдых в той же климатической зоне, где проживаешь, поскольку не понадобится времени для адаптации организма.

Жириновский призвал срочно приостановить авиасообщение с Турцией

Жириновский призвал срочно приостановить авиасообщение с Турцией

Отметим, что ситуация в Турции действительно ухудшается: суточный прирост заболевших обновил рекорд уже в седьмой раз за последние десять дней и составил 55 941 человек. Кроме того, по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из этой страны россияне завозят на родину больше всего мутировавших штаммов коронавируса.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Турция предупредила Россию о проходе военных кораблей США в Чёрное море

сегодня в 14:16

"Элемент культуры": Онищенко предложил навсегда ввести в России масочный режим

1 апреля, 14:47

Мишустин призвал снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в РФ

сегодня в 12:16

Экстрасенс предсказала повышение рейтинга Елизаветы ll в связи со смертью её мужа принца Филиппа

сегодня в 18:27

"Тебя будет очень не хватать": Принц Гарри и Меган Маркл почтили память герцога Эдинбургского Филиппа

сегодня в 18:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1