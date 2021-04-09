Врио губернатора Ульяновской области отправил в отставку правительство региона
Чиновникам поручено исполнять свои полномочия до формирования нового кабинета министров.
Алексей Русских. Фото © Instagram / russkih_aleksey
Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских отправил в отставку правительство региона в полном составе. Соответствующее постановление от 8 апреля было опубликовано сегодня на официальном портале областного кабмина.
"Постановляю <...> объявить об отставке Правительства Ульяновской области, поручить Правительству Ульяновской области исполнять свои полномочия до формирования нового состава Правительства Ульяновской области", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области и назначил Алексея Русских на пост врио главы региона. Русских — член Совета Федерации, заместитель председателя Комитета по экономической политике. Ранее Владимир Путин провёл с ним встречу, пожелал успехов на новом посту, призвал приниматься за работу, не откладывая в долгий ящик. При этом президент отметил, что ушедший с поста Морозов и его команда немало сделали для развития региона.
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