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Регион
Опубликовано 9 апреля 2021, 17:52
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Врио губернатора Ульяновской области отправил в отставку правительство региона

Алексей Русских. Фото © Instagram / russkih_aleksey

Алексей Русских. Фото © Instagram / russkih_aleksey

Чиновники продолжат исполнять свои полномочия до формирования нового кабинета министров.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских отправил в отставку правительство региона в полном составе. Соответствующее постановление от 8 апреля было опубликовано сегодня на официальном портале областного кабмина.

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"Постановляю <...> объявить об отставке Правительства Ульяновской области, поручить Правительству Ульяновской области исполнять свои полномочия до формирования нового состава Правительства Ульяновской области", — говорится в сообщении.

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Напомним, накануне президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области и назначил Алексея Русских на пост врио главы региона. Русских — член Совета Федерации, заместитель председателя Комитета по экономической политике. Ранее Владимир Путин провёл с ним встречу, пожелал успехов на новом посту, призвал приниматься за работу, не откладывая в долгий ящик. При этом президент отметил, что ушедший с поста Морозов и его команда немало сделали для развития региона.

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Наталья Демьянова
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