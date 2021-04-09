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Врио губернатора Ульяновской области отправил в отставку правительство региона

Чиновникам поручено исполнять свои полномочия до формирования нового кабинета министров.

9 апреля 2021, 17:52
<p>Алексей Русских. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CIgaxlKnAx3/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">russkih_aleksey</a></p>

Алексей Русских. Фото © Instagram / russkih_aleksey

Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских отправил в отставку правительство региона в полном составе. Соответствующее постановление от 8 апреля было опубликовано сегодня на официальном портале областного кабмина.

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"Постановляю <...> объявить об отставке Правительства Ульяновской области, поручить Правительству Ульяновской области исполнять свои полномочия до формирования нового состава Правительства Ульяновской области", — говорится в сообщении.

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Губернатор Ульяновской области Морозов объявил об отставке

Напомним, накануне президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области и назначил Алексея Русских на пост врио главы региона. Русских — член Совета Федерации, заместитель председателя Комитета по экономической политике. Ранее Владимир Путин провёл с ним встречу, пожелал успехов на новом посту, призвал приниматься за работу, не откладывая в долгий ящик. При этом президент отметил, что ушедший с поста Морозов и его команда немало сделали для развития региона.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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