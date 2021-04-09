Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Байден запросил у конгресса 715 миллиардов долларов на сдерживание России и Китая

Отмечается, что экс-президент США Дональд Трамп запрашивал на оборону больше денег.

9 апреля 2021, 17:19
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/a.10150487089926104/10157407613901104/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

Президент США Джо Байден попросил конгресс выделить Пентагону 715 миллиардов долларов на программы национальной обороны. Отмечается, что средства пойдут в том числе на сдерживание угроз, якобы исходящих от России и Китая. Об этом сообщает CNN.

"В запросе содержится акцент на противодействие угрозе со стороны Китая как на главной задаче Пентагона. Министерство обороны также будет стремиться сдерживать дестабилизирующее поведение со стороны России", сказано в документе.

Госдеп обвинил Россию в нестабильности отношений Москвы и Вашингтона

Госдеп обвинил Россию в нестабильности отношений Москвы и Вашингтона

Стоит отметить, что экс-президент США Дональд Трамп на 2021 год запрашивал у конгресса в качестве расходов на оборону 740,5 миллиарда долларов.

Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что США гарантировали поддержку Киеву в случае конфликта с Россией. В Совете Федерации назвали эти заявления очередной провокацией: по мнению российских сенаторов, подобными выпадами Незалежная попросту хочет придать себе больший политический вес.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Тактичный разворот: как отреагировали американские соцсети и СМИ на "прагматичность" Байдена в отношении к президенту Путину

сегодня в 16:38

Пентагон опроверг сообщения о его намерении отправить военные корабли в Чёрное море

вчера в 19:52

Врио губернатора Ульяновской области отправил в отставку правительство региона

сегодня в 17:52

Экстрасенс предсказала повышение рейтинга Елизаветы ll в связи со смертью её мужа принца Филиппа

сегодня в 18:27

"Тебя будет очень не хватать": Принц Гарри и Меган Маркл почтили память герцога Эдинбургского Филиппа

сегодня в 18:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1