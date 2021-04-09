Байден запросил у конгресса 715 миллиардов долларов на сдерживание России и Китая

Президент США Джо Байден попросил конгресс выделить Пентагону 715 миллиардов долларов на программы национальной обороны. Отмечается, что средства пойдут в том числе на сдерживание угроз, якобы исходящих от России и Китая. Об этом сообщает CNN.

"В запросе содержится акцент на противодействие угрозе со стороны Китая как на главной задаче Пентагона. Министерство обороны также будет стремиться сдерживать дестабилизирующее поведение со стороны России", — сказано в документе.

Стоит отметить, что экс-президент США Дональд Трамп на 2021 год запрашивал у конгресса в качестве расходов на оборону 740,5 миллиарда долларов.

Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что США гарантировали поддержку Киеву в случае конфликта с Россией. В Совете Федерации назвали эти заявления очередной провокацией: по мнению российских сенаторов, подобными выпадами Незалежная попросту хочет придать себе больший политический вес.

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