Зеленский заявил о необходимости установления перемирия в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о необходимости перемирия в Донбассе после того, как побывал на линии соприкосновения. Об этом глава государства написал в "Фейсбуке" .

Напомним, Владимир Зеленский приехал в Донбасс с рабочей поездкой 8 апреля. В ходе неё украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными в связи с эскалацией конфликта на линии соприкосновения. Во второй день командировки он также сделал селфи на фоне заброшенного здания и ржавых брусьев.