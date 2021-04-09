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Зеленский заявил о необходимости установления перемирия в Донбассе

Глава Незалежной напомнил о нескольких месяцах соблюдения полного и всеобщего прекращения огня.

9 апреля 2021, 17:11
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-drugij-den-na-donbasi-67889" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о необходимости перемирия в Донбассе после того, как побывал на линии соприкосновения. Об этом глава государства написал в "Фейсбуке".

"После нескольких месяцев соблюдения полного и всеобщего прекращения огня мы вернулись к необходимости установления перемирия", — отметил лидер Незалежной.

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Напомним, Владимир Зеленский приехал в Донбасс с рабочей поездкой 8 апреля. В ходе неё украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными в связи с эскалацией конфликта на линии соприкосновения. Во второй день командировки он также сделал селфи на фоне заброшенного здания и ржавых брусьев.

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Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. А о возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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