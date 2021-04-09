Зеленский заявил о необходимости установления перемирия в Донбассе
Глава Незалежной напомнил о нескольких месяцах соблюдения полного и всеобщего прекращения огня.
Фото © Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о необходимости перемирия в Донбассе после того, как побывал на линии соприкосновения. Об этом глава государства написал в "Фейсбуке".
"После нескольких месяцев соблюдения полного и всеобщего прекращения огня мы вернулись к необходимости установления перемирия", — отметил лидер Незалежной.
Напомним, Владимир Зеленский приехал в Донбасс с рабочей поездкой 8 апреля. В ходе неё украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными в связи с эскалацией конфликта на линии соприкосновения. Во второй день командировки он также сделал селфи на фоне заброшенного здания и ржавых брусьев.
Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. А о возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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