Советская ракета может столкнуться в космосе с американским метеоспутником

В ближайшее время отработавшая ступень советской ракеты-носителя может столкнуться в космосе с нефункционирующим военным метеоспутником США. Об этом говорят данные системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST), опубликованные в "Твиттере".

Отмечается, что вторая ступень ракеты "Космос-3М", которая была запущена в мае 1981 года, и американский метеорологический аппарат DMSP, выведенный в космос в мае 1978 года, могут столкнуться на орбите высотой около 800 километров сегодня в 20:18 мск.

При этом в EUSST отметили, что, по последним расчётам, объекты могут пролететь друг от друга на расстоянии около 21 метра. Вероятность столкновения составляет примерно 20%. Если оно произойдёт, на орбите возможно образование свыше 4 миллионов обломков, 400 из которых будут достигать более 20 сантиметров.

Известный американский эксперт по космонавтике Джонатан Макдауэлл сообщил, что сближение спутника массой 0,5 тонны и ступенью ракеты весом 1,4 тонны ожидается где-то над Чукоткой.

Ранее Лайф писал, что с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Продолжительность полёта до МКС должна была составить чуть более трёх часов.

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