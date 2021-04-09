ЦСКА встретится с "Локомотивом": стали известны результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России по футболу

В Москве состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка России по футболу. По её результатам на этой стадии турнира встретятся два столичных клуба — ЦСКА и "Локомотив". В другой паре сойдутся самарские "Крылья Советов" и грозненский "Ахмат".