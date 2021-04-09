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ЦСКА встретится с "Локомотивом": стали известны результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России по футболу

Игра между двумя столичными клубами должна пройти на домашнем поле железнодорожников.

9 апреля 2021, 18:40
<p>Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

В Москве состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка России по футболу. По её результатам на этой стадии турнира встретятся два столичных клуба — ЦСКА и "Локомотив". В другой паре сойдутся самарские "Крылья Советов" и грозненский "Ахмат".

Матчи запланированы на 21 апреля. Также отметим, что встреча "Ахмат" — "Крылья Советов" пройдёт в Грозном, а "Локомотив" и ЦСКА сыграют на домашнем поле железнодорожников в Черкизове.

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Ранее сообщалось, что игроки тульского "Арсенала" Гиа Григалава и Гурам Аджоев после матча 1/4 финала Кубка России пригрозили "проломить головы" тренерам ЦСКА.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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