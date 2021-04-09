Экстрасенс предсказала повышение рейтинга Елизаветы ll в связи со смертью её мужа принца Филиппа

Экстрасенс Дарья Миронова рассказала порталу iReactor , как британская корона и жители Соединённого Королевства переживут утрату супруга королевы Елизаветы ll герцога Эдинбургского — принца Филиппа, которому в июне этого года исполнилось бы 100 лет.

"Это станет тяжёлой утратой для короны, поскольку это основа империи и духовной составляющей британской истории и культуры. Страна будет скорбеть, приспустит флаги и почтит с уважением память своего умершего принца", — сказала Миронова.

Экстрасенс добавила, что покойному принцу Филиппу воздадут все почести согласно его статусу и уровню. В то же время она отметила, что в свете случившегося к британской семье будет притянуто больше внимания со стороны общественности. В частности, смерть герцога Эдинбургского даже поднимет рейтинг его вдовы — королевы Елизаветы ll.