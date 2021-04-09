"Ак Барс" повторно победил "Авангард" и сравнял счёт в полуфинальной серии
"Барсы" забрали обе выездные игры и вернули противостояние с "ястребами" в Казань.
Фото © КХЛ
Казанский "Ак Барс" обыграл омский "Авангард" в четвёртом матче полуфинального раунда Кубка Гагарина и сравнял счёт в серии — 2-2. Встреча прошла на домашнем льду "ястребов" в подмосковной Балашихе и закончилась победой "барсов" со счётом 2:1.
Нападающий Михаил Глухов на шестой минуте первого периода мощнейшим выстрелом вывел "Ак Барс" вперёд.
Удвоили казанцы преимущество на старте заключительной двадцатиминутки: Станислав Галиев в большинстве броском с острейшего угла нашёл брешь в защите чешского голкипера "Авангарда".
У "Авангарда" было множество отличных моментов не только догнать своего соперника, но и повести в счёте. Однако отличный матч провёл кипер "барсов" Тимур Билялов, отразивший 31 бросок. Но всё же и он не устоял перед финальным штурмом "ястребов" и за восемь секунд до финальной сирены капитулировал после броска Корбэна Найта, лишившего Билялова второго "сухаря" в нынешнем плей-офф.
"Ак Барс" после двух домашних поражений забирает две выездные игры и сравнивает счёт в серии (2-2), которая перемещается в Казань на пятый матч.
КХЛ. Кубок Гагарина. Полуфинал
"Авангард" — "Ак Барс" — 1:2 (0:1; 0:0; 1:1), в серии — 2-2.
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