"Ак Барс" повторно победил "Авангард" и сравнял счёт в полуфинальной серии

Казанский "Ак Барс" обыграл омский "Авангард" в четвёртом матче полуфинального раунда Кубка Гагарина и сравнял счёт в серии — 2-2. Встреча прошла на домашнем льду "ястребов" в подмосковной Балашихе и закончилась победой "барсов" со счётом 2:1.

У "Авангарда" было множество отличных моментов не только догнать своего соперника, но и повести в счёте. Однако отличный матч провёл кипер "барсов" Тимур Билялов, отразивший 31 бросок. Но всё же и он не устоял перед финальным штурмом "ястребов" и за восемь секунд до финальной сирены капитулировал после броска Корбэна Найта, лишившего Билялова второго "сухаря" в нынешнем плей-офф.