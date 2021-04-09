Захарова: Белый дом объявил цену русофобии и синофобии
Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдётся американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов, отметила дипломат.
Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
США назвали цену русофобии и синофобии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что траты на борьбу с РФ и Китаем лягут на плечи американских налогоплательщиков. Такое заявление она сделала на фоне решения Белого дома выделить 715 миллиардов долларов Пентагону, чтобы, в частности, сдерживать Москву и Пекин.
"Ларчик-то просто открывался, оказывается. Белый дом объявил цену русофобии и синофобии. Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдётся американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов", — написала Захарова на своей странице в "Фейсбуке", напомнив, что государственный долг США в сентябре 2020 года вырос до 26,9 триллиона долларов.
Ранее президент США Джо Байден попросил конгресс выделить Пентагону 715 миллиардов долларов на программы национальной обороны.
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