Захарова: Белый дом объявил цену русофобии и синофобии

США назвали цену русофобии и синофобии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что траты на борьбу с РФ и Китаем лягут на плечи американских налогоплательщиков. Такое заявление она сделала на фоне решения Белого дома выделить 715 миллиардов долларов Пентагону, чтобы, в частности, сдерживать Москву и Пекин.