Глава ДНР оценил готовность Украины к полномасштабной войне в Донбассе
По его словам, Киев стягивает к линии соприкосновения большое количество военных и боевой техники, а такого не было "очень-очень давно".
Фото © ТАСС / Спринчак Валентин
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин оценил готовность Украины к вооружённым столкновениям в Донбассе. По его мнению, власти Незалежной готовы начать полномасштабные боевые действия в регионе.
"По сути, сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, к полномасштабным боевым действиям", — отметил Пушилин в интервью телеканалу РБК.
Глава ДНР также добавил, что Киев стягивает к линии соприкосновения большое количество военных и боевой техники. Он заметил, что об этом говорят в том числе и отчёты ОБСЕ. Пушилин подчеркнул, что такого не было "очень-очень давно". Кроме того, он ответил на вопрос о том, могут ли действия Украины рассматриваться как "бряцание оружием перед переговорами".
"В нынешней ситуации, когда Украина практически нищая, тратить столько ресурсов на то, чтобы заработать какие-то очки в переговорном процессе, было бы сверхглупо", — сказал Пушилин, добавив, что если это и так, то такое поведение очень дорого обойдётся Незалежной.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский приехал в Донбасс с рабочей поездкой 8 апреля. В ходе неё украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными в связи с эскалацией конфликта на линии соприкосновения. Во второй день командировки он также сделал селфи на фоне заброшенного здания и ржавых брусьев. Позже глава государства заявил о необходимости установления перемирия в Донбассе.
Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявляли глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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