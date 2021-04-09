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Глава ДНР оценил готовность Украины к полномасштабной войне в Донбассе

По его словам, Киев стягивает к линии соприкосновения большое количество военных и боевой техники, а такого не было "очень-очень давно".

9 апреля 2021, 19:40
<p>Фото © ТАСС / Спринчак Валентин</p>

Фото © ТАСС / Спринчак Валентин

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин оценил готовность Украины к вооружённым столкновениям в Донбассе. По его мнению, власти Незалежной готовы начать полномасштабные боевые действия в регионе.

"По сути, сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, к полномасштабным боевым действиям", — отметил Пушилин в интервью телеканалу РБК.

Глава ДНР также добавил, что Киев стягивает к линии соприкосновения большое количество военных и боевой техники. Он заметил, что об этом говорят в том числе и отчёты ОБСЕ. Пушилин подчеркнул, что такого не было "очень-очень давно". Кроме того, он ответил на вопрос о том, могут ли действия Украины рассматриваться как "бряцание оружием перед переговорами".

Кремль — о ситуации в Донбассе: Создаётся опасность полномасштабных боевых действий

Кремль — о ситуации в Донбассе: Создаётся опасность полномасштабных боевых действий

"В нынешней ситуации, когда Украина практически нищая, тратить столько ресурсов на то, чтобы заработать какие-то очки в переговорном процессе, было бы сверхглупо", — сказал Пушилин, добавив, что если это и так, то такое поведение очень дорого обойдётся Незалежной.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский приехал в Донбасс с рабочей поездкой 8 апреля. В ходе неё украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными в связи с эскалацией конфликта на линии соприкосновения. Во второй день командировки он также сделал селфи на фоне заброшенного здания и ржавых брусьев. Позже глава государства заявил о необходимости установления перемирия в Донбассе.

Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявляли глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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