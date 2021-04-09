В Воронеже полыхает многоэтажка, всех жильцов эвакуировали — видео
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, площадь пожара составила 350 квадратных метров.
В Воронеже полыхает многоэтажка, всех жильцов эвакуировали. Видео © Паблик "Настоящий Воронеж"
В Воронеже крупный пожар произошёл в пятиэтажном доме на улице Еремеева. Его отключили от электрического и газоснабжения, всех жильцов эвакуировали. Огонь распространяется по деревянным перекрытиям.
Как сообщает паблик "Настоящий Воронеж" со ссылкой на информацию от ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании поступило в 21:40. На месте ЧП работают 40 пожарных. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. По данным Лайфа, площадь пожара достигла 350 квадратных метров, в 22:20 возгорание было локализовано.
А на северо-востоке Москвы ранее при пожаре в многоэтажном доме погибло два человека.
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