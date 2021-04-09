В Воронеже полыхает многоэтажка, всех жильцов эвакуировали — видео

В Воронеже крупный пожар произошёл в пятиэтажном доме на улице Еремеева. Его отключили от электрического и газоснабжения, всех жильцов эвакуировали. Огонь распространяется по деревянным перекрытиям.

Как сообщает паблик "Настоящий Воронеж" со ссылкой на информацию от ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании поступило в 21:40. На месте ЧП работают 40 пожарных. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. По данным Лайфа, площадь пожара достигла 350 квадратных метров, в 22:20 возгорание было локализовано.