Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Воронеже полыхает многоэтажка, всех жильцов эвакуировали — видео

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, площадь пожара составила 350 квадратных метров.

9 апреля 2021, 19:32

В Воронеже полыхает многоэтажка, всех жильцов эвакуировали. Видео © Паблик "Настоящий Воронеж"

В Воронеже крупный пожар произошёл в пятиэтажном доме на улице Еремеева. Его отключили от электрического и газоснабжения, всех жильцов эвакуировали. Огонь распространяется по деревянным перекрытиям.

Как сообщает паблик "Настоящий Воронеж" со ссылкой на информацию от ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании поступило в 21:40. На месте ЧП работают 40 пожарных. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. По данным Лайфа, площадь пожара достигла 350 квадратных метров, в 22:20 возгорание было локализовано.

В Удмуртии жертвами пожара в частном доме стали четыре человека

В Удмуртии жертвами пожара в частном доме стали четыре человека

А на северо-востоке Москвы ранее при пожаре в многоэтажном доме погибло два человека.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Ещё слепые и беззубые: в Воронеже спасли пятерых крошечных бельчат после трагической гибели мамы — видео

7 апреля, 23:16

В Удмуртии жертвами пожара в частном доме стали четыре человека

сегодня в 03:05

Свернул не туда: опубликованы фото из Пулково, где Як-40 выкатился за полосу

сегодня в 19:25

В МИД прокомментировали планы США отправить военные корабли в Черном море

сегодня в 19:53

Глава ДНР оценил готовность Украины к полномасштабной войне в Донбассе

сегодня в 19:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1