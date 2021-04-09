Стало известно, на какой срок могут ограничить полёты в Турцию
В этой стране сейчас сложная эпидемиологическая ситуация: на фоне роста заболеваемости коронавирусом действуют жёсткие ограничения.
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Решение о том, нужно ли сейчас ограничивать полёты в Турцию, могут принять уже в понедельник, 12 апреля, на совещании российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в туристической отрасли.
По данным же источника "Интерфакса", сегодня уже состоялось совещание с участием Минтранса, Росавиации и Роспотребнадзора по этому вопросу. Отмечается, что на нём обсуждалась возможность ввести ограничения на чартерные и регулярные рейсы в Турцию сроком на месяц. Предполагается, что такие меры не затронут грузопассажирские, так называемые вывозные рейсы.
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Отметим, что ситуация в Турции действительно ухудшается: суточный прирост заболевших обновил рекорд уже в седьмой раз за последние десять дней и составил 55 941 человек. Кроме того, по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из этой страны россияне завозят на родину больше всего мутировавших штаммов коронавируса.
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