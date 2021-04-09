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В ДНР рассказали о массовом бегстве украинских морпехов из Донбасса

Буквально за пару недель расположение украинских военных частей покинули почти 250 военнослужащих ВСУ, утверждают в Донецке.

9 апреля 2021, 21:08
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka

В Донецкой Народной Республике сообщили о массовом бегстве украинских военных из Донбасса. Как уточняют в пресс-службе оборонного ведомства республики, за прошедшие две недели расположение военных частей ВСУ покинули 244 военнослужащих.

"Наибольшее количество в 36-й бригаде морской пехоты, занимающей позиции на Мариупольском направлении. Там сбежали 44 морпеха", — говорится в сообщении.

В Народной милиции ДНР подчёркивают, что почти пятая часть дезертиров — офицеры ВСУ, некоторые из них — командиры взводов. В Донецке не исключают, что возможная причина такого масштабного бегства военнослужащих — обострение конфликта и возросшая опасность возобновления крупномасштабных боёв в регионе.

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Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин оценил готовность Украины к вооружённым столкновениям в Донбассе. По его мнению, власти Незалежной готовы начать полномасштабные боевые действия в регионе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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