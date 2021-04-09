В России решили ввести контроль над скоростью интернет-трафика в школах
В норме она должна составлять не менее 50 Мбит/с для сельских и не ниже 100 Мбит/с для городских школ. Система мониторинга будет внедрена уже в 2021 году.
Фото © Сергей Карпухин / ТАСС
Правительство России намерено ввести контроль скорости трафика и других параметров интернета в отечественных социальных объектах. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросу подключения российских школ к высокоскоростному интернету.
"Мы внедряем систему мониторинга, которая позволит контролировать скорость трафика и другие параметры подключённых к интернету школ. Система будет введена в эксплуатацию в этом году", — сказал он.
Вице-премьер пояснил, что скорость интернет-соединения должна быть не ниже 50 Мбит/с для сельских школ и не ниже 100 Мбит/с для городских школ. Те объекты, которые находятся в отдалённых и труднодоступных местах и подключаются к интернету посредством спутниковой связи, должны иметь пропускную способность не ниже 1 Мбит/с.
Ранее президент РФ Владимир Путин подверг критике стоимость подключения школ к интернету — каждое пятое образовательное учреждение платит за это в два раза больше, чем другие.
Выбор редакции
Под Курском родители заглянули в телефон 12-летнего школьника и узнали, что его совратила биологичка
В Кремле оценили ограничение использования Zoom в России: Нужно разрабатывать свои сервисы
В "Роскосмосе" рассказали о планах обеспечить всю Россию космической связью в 2024 году
Раскрыты новые схемы обмана водителей при техосмотре
В России главврача оштрафовали за неправильное хранение вакцины "Спутник V"
Комментариев: 0