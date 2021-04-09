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В России решили ввести контроль над скоростью интернет-трафика в школах

В норме она должна составлять не менее 50 Мбит/с для сельских и не ниже 100 Мбит/с для городских школ. Система мониторинга будет внедрена уже в 2021 году.

9 апреля 2021, 20:51
<p>Фото © Сергей Карпухин / ТАСС</p>

Фото © Сергей Карпухин / ТАСС

Правительство России намерено ввести контроль скорости трафика и других параметров интернета в отечественных социальных объектах. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросу подключения российских школ к высокоскоростному интернету.

"Мы внедряем систему мониторинга, которая позволит контролировать скорость трафика и другие параметры подключённых к интернету школ. Система будет введена в эксплуатацию в этом году", — сказал он.

Вице-премьер пояснил, что скорость интернет-соединения должна быть не ниже 50 Мбит/с для сельских школ и не ниже 100 Мбит/с для городских школ. Те объекты, которые находятся в отдалённых и труднодоступных местах и подключаются к интернету посредством спутниковой связи, должны иметь пропускную способность не ниже 1 Мбит/с.

В школах России ограничат доступ к негативному интернет-контенту

В школах России ограничат доступ к негативному интернет-контенту

Ранее президент РФ Владимир Путин подверг критике стоимость подключения школ к интернету — каждое пятое образовательное учреждение платит за это в два раза больше, чем другие.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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