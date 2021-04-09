В России главврача оштрафовали за неправильное хранение вакцины "Спутник V"

Ершовский районный суд Саратовской области оштрафовал главного врача Деркачёвской районной больницы Леонида Куликова. Ему придётся заплатить 25 тысяч рублей, а причиной этому послужили нарушения условий хранения вакцины "Спутник V".

Как рассказали в суде, вакцина хранилась с нарушениями температурного режима: отсутствовала индикация температуры выше минус 18 градусов. Также отсутствовал непрерывный контроль температуры на всех этапах транспортировки и периода хранения. Нарушены были и условия контроля транспортировки.

Главврач полностью признал свою вину и уже устранил выявленные нарушения. Суд признал Куликова виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

"Главному врачу судом была предоставлена рассрочка по оплате штрафа", – сказали в суде.

Напомним, в январе Минздрав РФ изменил правила хранения вакцины "Спутник V". Теперь могут поставляться препараты с режимами хранения как от +2 до +8 градусов, так и -18 градусов.

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