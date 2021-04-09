Раскрыты новые схемы обмана водителей при техосмотре

Новые схемы мошенничества появились в России после изменения регламента техосмотра автомобилей. С 1 марта нужно делать фото авто на пункте ТО до и после процедуры. При этом на снимке должны обозначаться координаты точки, где машина находилась в этот момент времени. Кроме того, диагностические карты теперь стали полностью электронными.

По информации портала Autonews., в последнее время в стране активизировались "серые" пункты ТО, предлагающие автомобилистам получить услугу в удалённом формате. В то же время некоторые из них призывают россиян заехать в сервис исключительно для фотофиксации, другие же оформляют техосмотр онлайн якобы с внесением данных в официальную базу. Ещё одна мошенническая схема заключается в том, что автовладельца просят прислать фото чистой машины "для предварительной оценки", но позднее оказывается, что всё сводится к "удалёнке" и фотошопу.

Директор столичного ПТО 878 БАМ Олег Рогачёв предупредил, что все предложения по оформлению диагностической карты удалённо сигнализируют о мошенничестве и обмане. А ещё автомобилистов должна непременно насторожить цена на техосмотр, превышающая установленный в регионе тариф.

"Раньше диагностические карты покупали, и для многих официальное прохождение процедуры сейчас в новинку. Не все водители разобрались, как точно работает эта система, а мошенники этим пользуются", — пояснил Рогачёв.

При этом эксперт предположил, что подобные "серые" схемы подразумевают "бумажные" пункты техосмотра, которые по определению не могут внести данные диагностической карты в государственную базу. По его мнению, настоящие ПТО никогда не будут предлагать оформление документов по "удалёнке" в силу того, что могут попросту нарваться на штрафы, которые достигают нескольких сотен тысяч рублей.

По словам специалиста, проверить действительность полученной диагностической карты водителям будет непросто, поскольку такая информация доступна только на сайте ГИБДД и только по документам, оформленным до 1 марта 2021 года.

"Клиентам демонстрируют результат при помощи подставных сайтов ЕАИСТО: предлагают ввести номер выданной карты и получают якобы официальное подтверждение", — уточнил Рогачёв, посоветовав россиянам перед визитом проверять ПТО через сайт Российского союза автостраховщиков, где указаны все аккредитованные пункты осмотра с официальными сертификатами.

Покупателю фальшивой диагностической карты грозят проблемы со страховкой и штрафы, так как ГИБДД вычислит и аннулирует такой документ.

А ранее автоюрист дал советы россиянам, как не нарваться на мошенников при покупке машины. Помимо технической составляющей крайне важно обратить внимание на юридическую.

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