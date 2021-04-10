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Первый полёт вертолёта на Марсе перенесли из-за неожиданной проблемы

Ранее уже называлось несколько возможных дат запуска летательного аппарата на Красной планете. В последний раз говорилось об 11 апреля.

10 апреля 2021, 19:23
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Первый испытательный полёт беспилотного вертолёта Ingenuity на Марсе снова перенесли. Теперь он состоится не ранее среды, 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе NASA. Как ожидалось, Ingenuity совершит первый полёт на Красной планете 8 апреля. Позже стало известно, что это произойдёт не ранее 11 апреля.

"На основе данных с вертолёта Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, NASA решило перенести первый испытательный полёт... на срок не ранее 14 апреля", — уточнили в агентстве, при этом подчеркнув, что летательный аппарат исправен.

Причиной переноса полёта стал инцидент во время испытаний дрона. Когда его пытались перевести из предполётного в полётный режим, сработала системная защита. Теперь задача инженеров собрать данные и понять, что случилось. Аппарат всю телеметрию на Землю передаёт.

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Вертолёт планируется поднять на высоту около трёх метров. При удачном исходе последующие полёты будут проходить на высоте пяти метров. Это будет "первым приводным и контролируемым полётом" земного аппарата на поверхности другой планеты.

Ранее Лайф писал о том, что NASA опубликовало звуки езды планетохода Perseverance по Марсу.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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