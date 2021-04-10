Первый полёт вертолёта на Марсе перенесли из-за неожиданной проблемы

Первый испытательный полёт беспилотного вертолёта Ingenuity на Марсе снова перенесли. Теперь он состоится не ранее среды, 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе NASA. Как ожидалось, Ingenuity совершит первый полёт на Красной планете 8 апреля. Позже стало известно, что это произойдёт не ранее 11 апреля.

"На основе данных с вертолёта Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, NASA решило перенести первый испытательный полёт... на срок не ранее 14 апреля", — уточнили в агентстве, при этом подчеркнув, что летательный аппарат исправен.

Причиной переноса полёта стал инцидент во время испытаний дрона. Когда его пытались перевести из предполётного в полётный режим, сработала системная защита. Теперь задача инженеров собрать данные и понять, что случилось. Аппарат всю телеметрию на Землю передаёт.

Вертолёт планируется поднять на высоту около трёх метров. При удачном исходе последующие полёты будут проходить на высоте пяти метров. Это будет "первым приводным и контролируемым полётом" земного аппарата на поверхности другой планеты.

Ранее Лайф писал о том, что NASA опубликовало звуки езды планетохода Perseverance по Марсу.

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