Эрдоган поддержал стремление Украины стать членом НАТО
Президенты Украины и Турции выступили с совместным заявлением. Также они подтвердили поддержку регионального сотрудничества в Черноморском регионе.
Фото © Офис президента Украины
Лидеры Турции и Украины Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский по итогам переговоров в Стамбуле заявили о поддержке перспективы членства Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам прошедшей в субботу встречи.
"Было решено выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности её намерению получить план действий по членству в НАТО в ближайшем будущем", — говорится в документе.
Помимо этого, была достигнута договорённость об усилении сотрудничества двух стран в вопросах борьбы с сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом во всех их формах и проявлениях. Также стороны договорились активизировать сотрудничество в сфере экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодёжи.
Напомним, Эрдоган по итогам этой встречи заявил о принципиальном решении Турции не признавать Крым российским регионом.
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