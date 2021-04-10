Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Эрдоган поддержал стремление Украины стать членом НАТО

Президенты Украины и Турции выступили с совместным заявлением. Также они подтвердили поддержку регионального сотрудничества в Черноморском регионе.

10 апреля 2021, 19:20
<p>Фото © Офис президента Украины</p>

Фото © Офис президента Украины

Лидеры Турции и Украины Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский по итогам переговоров в Стамбуле заявили о поддержке перспективы членства Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам прошедшей в субботу встречи.

"Было решено выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности её намерению получить план действий по членству в НАТО в ближайшем будущем", говорится в документе.

Помимо этого, была достигнута договорённость об усилении сотрудничества двух стран в вопросах борьбы с сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом во всех их формах и проявлениях. Также стороны договорились активизировать сотрудничество в сфере экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодёжи.

Крым в начале третьей мировой. Как Эрдоган и Зеленский сговорились о войне

Крым в начале третьей мировой. Как Эрдоган и Зеленский сговорились о войне

Напомним, Эрдоган по итогам этой встречи заявил о принципиальном решении Турции не признавать Крым российским регионом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Главы Госдепа и британского МИД обвинили Россию в провокациях

сегодня в 20:00

"Когда приехали спасатели, было уже поздно": Муж погибшей в Турции россиянки рассказал об обстоятельствах смертельного ДТП

сегодня в 19:00

Европейская страна решила платить каждому туристу до 200 евро

сегодня в 20:13

Пойман репетитор-иностранец, переправивший подростка из Москвы на Урал

сегодня в 20:26

Моргенштерн пожертвовал на благотворительность 666 666 рублей

сегодня в 20:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1