Эрдоган заявил о принципиальном решении Турции не признавать "аннексию Крыма"
Он также отметил, что Анкара выражает поддержку "Крымской платформе".
Фото © Zuma / ТАСС
По итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара придерживается принципиального решения не признавать "аннексию Крыма". Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи двух лидеров. Страны также договорились продолжать стратегическое партнёрство.
"Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма", — сказал турецкий лидер.
Кроме того, Эрдоган заявил, что поддерживает международную площадку "Крымская платформа". По его словам, Чёрное море должно быть морем мира и спокойствия, поэтому Турция готова оказывать всяческую помощь Украине в этом вопросе.
Саммит "Крымской платформы" состоится 23 августа и будет посвящён вопросу "возвращения" полуострова в состав Незалежной. Украина предложила присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Франции, Германии, Великобритании, США и Канаде.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.
Лента новостей
Обычный геймер притворился корреспондентом Белого дома и одурачил администрацию Байдена
сегодня в 17:24
Власти Хакасии окажут помощь родственникам погибшей в ДТП с автобусом в Турции россиянки
сегодня в 17:18
"Ничего хорошего": В РПЦ раскритиковали скандальное интервью Собчак со скопинским маньяком
сегодня в 16:59
Выбор редакции
Путин созвонился с Эрдоганом: лидеры обсудили Донбасс, Карабах, "Спутник V" и Конвенцию Монтрё
Власти Хакасии окажут помощь родственникам погибшей в ДТП с автобусом в Турции россиянки
В МИД Белоруссии оценили заявление о переносе переговоров по Донбассу из Минска
Интрига жива: СКА обыграл ЦСКА в нервном матче и сократил отставание в серии
В Чувашии 15-летний кадет умер после урока физкультуры
Комментариев: 0