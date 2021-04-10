Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Эрдоган заявил о принципиальном решении Турции не признавать "аннексию Крыма"

Он также отметил, что Анкара выражает поддержку "Крымской платформе".

10 апреля 2021, 17:32
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

По итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара придерживается принципиального решения не признавать "аннексию Крыма". Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи двух лидеров. Страны также договорились продолжать стратегическое партнёрство.

"Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма", — сказал турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган заявил, что поддерживает международную площадку "Крымская платформа". По его словам, Чёрное море должно быть морем мира и спокойствия, поэтому Турция готова оказывать всяческую помощь Украине в этом вопросе.

В Стамбуле началась встреча Эрдогана и Зеленского

В Стамбуле началась встреча Эрдогана и Зеленского

Саммит "Крымской платформы" состоится 23 августа и будет посвящён вопросу "возвращения" полуострова в состав Незалежной. Украина предложила присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Франции, Германии, Великобритании, США и Канаде.

В Киеве рассказали, что ждёт россиян в случае "возвращения" Крыма Украине

В Киеве рассказали, что ждёт россиян в случае "возвращения" Крыма Украине

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин созвонился с Эрдоганом: лидеры обсудили Донбасс, Карабах, "Спутник V" и Конвенцию Монтрё

вчера в 14:24

Власти Хакасии окажут помощь родственникам погибшей в ДТП с автобусом в Турции россиянки

сегодня в 17:18

В МИД Белоруссии оценили заявление о переносе переговоров по Донбассу из Минска

сегодня в 18:03

Интрига жива: СКА обыграл ЦСКА в нервном матче и сократил отставание в серии

сегодня в 18:39

В Чувашии 15-летний кадет умер после урока физкультуры

сегодня в 18:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1