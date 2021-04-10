Эрдоган заявил о принципиальном решении Турции не признавать "аннексию Крыма"

По итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара придерживается принципиального решения не признавать "аннексию Крыма". Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи двух лидеров. Страны также договорились продолжать стратегическое партнёрство.

"Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма", — сказал турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган заявил, что поддерживает международную площадку "Крымская платформа". По его словам, Чёрное море должно быть морем мира и спокойствия, поэтому Турция готова оказывать всяческую помощь Украине в этом вопросе.

Саммит "Крымской платформы" состоится 23 августа и будет посвящён вопросу "возвращения" полуострова в состав Незалежной. Украина предложила присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Франции, Германии, Великобритании, США и Канаде.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.

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