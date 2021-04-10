Власти Хакасии окажут помощь родственникам погибшей в ДТП с автобусом в Турции россиянки

"Республика окажет родственникам погибшей всю необходимую поддержку. От имени всех жителей Хакасии и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с трагедией в Турции", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Мечтала, чтобы все были здоровы и всё было хорошо": Брат рассказал о погибшей в ДТП с автобусом в Турции россиянке

Как уже ранее писал Лайф, сегодня утром, 10 апреля, автобус с 32 российскими туристами, следовавший по маршруту Конья — Аксарай, попал в ДТП. Предварительно, водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге. Стоит отметить, что в этот же день на другой турецкой трассе произошла похожая авария. Водитель туристического автобуса также не справился с управлением на обледеневшей дороге, и он перевернулся. В результате ЧП пострадало 13 человек, россиян в автобусе не было.