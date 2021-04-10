Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Минздраве заявили, что коронавирус вдвое превзошёл грипп по количеству осложнений

Вакцинация позволяет избежать не только заражения, но и тяжёлых последствий болезни, отметили там.

10 апреля 2021, 16:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Случаи осложнений после коронавирусной инфекции фиксируются в два раза чаще, чем после классического сезонного гриппа. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, новейшие научные выкладки свидетельствуют о том, что CoViD-19 имеет вдвое больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими ОРВИ. При этом одним из главных отличий коронавируса является то, что он вызывает осложнения неврологического и психического характера. В свете сказанного глава Минздрава посоветовал россиянам сделать прививку, чтобы защитить себя от опасного заболевания и его возможных последствий.

Опрос показал, какой вакцине от коронавируса россияне доверяют больше

Опрос показал, какой вакцине от коронавируса россияне доверяют больше

"Вакцина — это то, что позволяет избежать такого огромного числа проблем не только на этапе заболевания, но и всевозможных последствий", — сказал Мурашко, подчеркнув, что российские препараты очень эффективны и безопасны.

Кроме прочего, глава российского Минздрава уточнил, что тяжёлые осложнения после коронавируса намного чаще встречаются у мужчин от 35 лет они с большей периодичностью попадают в реанимационные отделения, чем женщины того же возраста.

"Укололся и живи": Гинцбург надеется, что иммунитет от "Спутника V" будет пожизненным

"Укололся и живи": Гинцбург надеется, что иммунитет от "Спутника V" будет пожизненным

Ранее Михаил Мурашко анонсировал появление ещё одной российской вакцины от ковида, испытания которой начнутся уже осенью этого года. Разработкой препарата сейчас занимается группа учёных из НИИ гриппа имени Смородинцева.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Курц сообщил об окончании переговоров о покупке российского "Спутника V"

сегодня в 14:35

"Где тонко, там и рвётся": Биолог объяснила природу последствий коронавируса

27 февраля, 17:05

Мурашко анонсировал появление ещё одной российской вакцины от ковида

сегодня в 10:22

"Ничего хорошего": В РПЦ раскритиковали скандальное интервью Собчак со скопинским маньяком

сегодня в 16:59

Подруги купили фургон для лошади и за год превратили его в дом мечты, уместившись на 12 кв. м

сегодня в 17:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1