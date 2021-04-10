В Минздраве заявили, что коронавирус вдвое превзошёл грипп по количеству осложнений

Вакцинация позволяет избежать не только заражения, но и тяжёлых последствий болезни, отметили там.

Случаи осложнений после коронавирусной инфекции фиксируются в два раза чаще, чем после классического сезонного гриппа. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, новейшие научные выкладки свидетельствуют о том, что CoViD-19 имеет вдвое больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими ОРВИ. При этом одним из главных отличий коронавируса является то, что он вызывает осложнения неврологического и психического характера. В свете сказанного глава Минздрава посоветовал россиянам сделать прививку, чтобы защитить себя от опасного заболевания и его возможных последствий.

"Вакцина — это то, что позволяет избежать такого огромного числа проблем не только на этапе заболевания, но и всевозможных последствий", — сказал Мурашко, подчеркнув, что российские препараты очень эффективны и безопасны.

Кроме прочего, глава российского Минздрава уточнил, что тяжёлые осложнения после коронавируса намного чаще встречаются у мужчин от 35 лет — они с большей периодичностью попадают в реанимационные отделения, чем женщины того же возраста.