В Минздраве заявили, что коронавирус вдвое превзошёл грипп по количеству осложнений
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Вакцинация позволяет избежать не только заражения, но и тяжёлых последствий болезни, отметили там.
Случаи осложнений после коронавирусной инфекции фиксируются в два раза чаще, чем после классического сезонного гриппа. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По словам министра, новейшие научные выкладки свидетельствуют о том, что CoViD-19 имеет вдвое больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими ОРВИ. При этом одним из главных отличий коронавируса является то, что он вызывает осложнения неврологического и психического характера. В свете сказанного глава Минздрава посоветовал россиянам сделать прививку, чтобы защитить себя от опасного заболевания и его возможных последствий.
"Вакцина — это то, что позволяет избежать такого огромного числа проблем не только на этапе заболевания, но и всевозможных последствий", — сказал Мурашко, подчеркнув, что российские препараты очень эффективны и безопасны.
Кроме прочего, глава российского Минздрава уточнил, что тяжёлые осложнения после коронавируса намного чаще встречаются у мужчин от 35 лет — они с большей периодичностью попадают в реанимационные отделения, чем женщины того же возраста.
Ранее Михаил Мурашко анонсировал появление ещё одной российской вакцины от ковида, испытания которой начнутся уже осенью этого года. Разработкой препарата сейчас занимается группа учёных из НИИ гриппа имени Смородинцева.