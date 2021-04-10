Мурашко анонсировал появление ещё одной российской вакцины от ковида

В Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева разрабатывается ещё одна вакцина от коронавируса. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня разрабатывается на площадке этого института ещё одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов в ближайшее время", — отметил министр.

Мурашко добавил, что НИИ гриппа имени Смородинцева уже давно зарекомендовал себя с лучшей стороны и имеет "высокий научный потенциал". По его словам, в учреждении существуют как научная, так и научно-производственная площадки.

Директор института Дмитрий Лиознов в свою очередь отметил, что испытания вакцины начнутся осенью, а доступен препарат будет уже зимой или следующей весной. По его словам, разработка сделана на основе ослабленного вируса гриппа, при его создании используется технология, схожая с технологией другой вакцины — "Спутника V", — в которой для доставки части гена коронавируса в организм используется аденовирус.

Ранее в Минздраве рассказали, когда в медучреждения поступит партия вакцин "Эпиваккорона". Также там отметили, что ожидается выход в гражданский оборот препарата "Ковивак".

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