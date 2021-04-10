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Правительство РФ утвердило порядок покупки лекарств для тяжелобольных детей

В России появится специальный информационный ресурс, где будут собраны заявки от регионов на получение препаратов.

10 апреля 2021, 08:44
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Утверждён порядок приобретения лекарственных препаратов для детей с тяжёлыми заболеваниями, которым требуется поддержка фонда "Круг добра". Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Для помощи тяжелобольным детям, которым требуется поддержка фонда "Круг добра", в России будет действовать специальный информационный ресурс", — говорится в записи.

Отмечается, что в ресурсе будут собраны заявки регионов на получение того или иного лекарства, заявления родителей, на основе которых были созданы такие заявки, и размещён перечень заболеваний, с которыми работает фонд.

Фонд помощи детям с тяжёлыми заболеваниями "Круг добра" начал поставки лекарств

Фонд помощи детям с тяжёлыми заболеваниями "Круг добра" начал поставки лекарств

Потребность в препаратах для детей будет определять экспертный состав фонда на основе поступивших заявок. А закупка лекарств находится в ответственности Минздрава или подведомственных ему учреждений, а также самого фонда. Кроме того, специалисты будут следить за поставками и распределять препараты между медицинскими организациями в случае необходимости.

Если же ребёнок находится на амбулаторном лечении, а не в стационаре, его родители смогут получить лекарства непосредственно в медицинской организации или в аптеке по бесплатному рецепту.

Глава фонда помощи детям с тяжёлыми заболеваниями "Круг добра": Будем отчитываться о каждом шаге

Глава фонда помощи детям с тяжёлыми заболеваниями "Круг добра": Будем отчитываться о каждом шаге

Напомним, фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Главой фонда назначен основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко. Организация закупает для пациентов дорогие лекарства, а также те препараты, которые не зарегистрированы в России.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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