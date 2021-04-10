Премьеры фильмов с участием Тома Круза перенесли на более поздний срок

Студия Paramount перенесла премьеры боевиков "Миссия невыполнима – 7" и "Топ Ган: Мэверик" с участием знаменитого актёра Тома Круза на более поздний срок. Об этом сообщает IndieWire.

Так, седьмая часть франшизы об агенте Итане Ханте выйдет на экраны 27 мая 2022 года (прежняя дата — 19 ноября 2021 года), а восьмая часть — 7 июля 2023 года. Картина "Топ Ган: Мэверик" окажется на экранах как раз 19 ноября текущего года (прежде планировалось выпустить её в начале июля).

Третий фильм в серии "Бросок кобры" под названием "Снейк Айз" (Snake Eyes), напротив, выйдет раньше. Картину вместо осени можно будет увидеть 23 июля 2021 года. А на прежнюю дату премьеры переместился показ четвёртой части франшизы "Чудаки".

Также изменились даты премьер ещё нескольких кинолент. Байопик Bee Gees от Кеннета Браны, который пока не имеет названия, окажется на экранах 4 ноября 2022 года, а безымянный проект по вселенной "Стартрека" — 9 июня 2023-го. Кроме того, картина Райана Рейнольдса и Джона Красински (тоже без названия на данный момент) выйдет 17 ноября 2023 года.

Ранее Росс из "Друзей" раскрыл подробности съёмок спецвыпуска сериала. Из-за пандемии процесс постоянно переносился на неопределённый срок.

Авторы