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Премьеры фильмов с участием Тома Круза перенесли на более поздний срок

Также изменения дат выхода коснулись ещё нескольких картин, запланированных на ближайшее время.

10 апреля 2021, 08:21
<p>Том Круз в фильме "Топ Ган". Фото Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B-fYBm7DYyZ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tomcruise</a></p>

Том Круз в фильме "Топ Ган". Фото Instagram / tomcruise

Студия Paramount перенесла премьеры боевиков "Миссия невыполнима – 7" и "Топ Ган: Мэверик" с участием знаменитого актёра Тома Круза на более поздний срок. Об этом сообщает IndieWire.

Так, седьмая часть франшизы об агенте Итане Ханте выйдет на экраны 27 мая 2022 года (прежняя дата — 19 ноября 2021 года), а восьмая часть — 7 июля 2023 года. Картина "Топ Ган: Мэверик" окажется на экранах как раз 19 ноября текущего года (прежде планировалось выпустить её в начале июля).

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Третий фильм в серии "Бросок кобры" под названием "Снейк Айз" (Snake Eyes), напротив, выйдет раньше. Картину вместо осени можно будет увидеть 23 июля 2021 года. А на прежнюю дату премьеры переместился показ четвёртой части франшизы "Чудаки".

Также изменились даты премьер ещё нескольких кинолент. Байопик Bee Gees от Кеннета Браны, который пока не имеет названия, окажется на экранах 4 ноября 2022 года, а безымянный проект по вселенной "Стартрека" — 9 июня 2023-го. Кроме того, картина Райана Рейнольдса и Джона Красински (тоже без названия на данный момент) выйдет 17 ноября 2023 года.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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