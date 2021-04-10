В России зарегистрировали менее 9 тысяч новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки коронавирус выявили у 8704 человек, при этом у 13,1% из них не было клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

Отмечается, что наибольшее число новых случаев зарегистрировали в Москве (+2006), Санкт-Петербурге (+699), Подмосковье (+587), Нижегородской (+245) и Ростовской (+240) областях.

При этом полностью выздоровели за последние 24 часа 9579 человек, а общее число пациентов, поборовших болезнь, достигло 4 258 279. За всё время в России выявили 4 632 688 случаев коронавируса, зарегистрировали 102 649 летальных исходов, из которых 402 — за прошедшие сутки.

Ранее Лайф рассказывал, что эпидемиолог дала прогноз о снижении заболеваемости ковидом к концу мая. Это произойдёт из-за приобретения иммунитета к инфекции у перенёсших вакцинацию и переболевших.

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