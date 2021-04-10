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Эпидемиолог дала прогноз о снижении заболеваемости ковидом к концу мая

Это произойдёт из-за приобретения иммунитета к инфекции у перенёсших вакцинацию и переболевших.

10 апреля 2021, 05:51
<p>Фото © ТАСС / Pavlo Gonchar / SOPA Images</p>

Фото © ТАСС / Pavlo Gonchar / SOPA Images

Ускорение темпов вакцинации от коронавирусной инфекции и соблюдение профилактических мер помогут снизить число заболеваний уже к концу весны. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Можно предполагать, что если темпы вакцинации будут только нарастать, а меры предосторожности будут по-прежнему соблюдаться, то заболеваемость будет сохраняться на нынешнем уровне или, возможно, более низком в середине или конце весны", — приводит её слова РИА "Новости".

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Снижение темпов происходит из-за приобретения иммунитета к коронавирусу благодаря прививочной кампании по всей стране, а также у тех, кто уже перенёс инфекцию, уточнила Пшеничная.

По словам эпидемиолога, улучшение ситуации зависит от нас самих. Однако она не исключила, что колебания ежесуточного количества заболевших возможны и в ту и в другую сторону.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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